В Канаде продлили запрет для иностранцев на покупку жилья в стране до 2027 года

Правительство Канады еще на два года продлило запрет для иностранцев покупать жилье в стране, чтобы ограничить рост цен на недвижимость. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Канадское правительство запретило иностранцам покупать жилье еще в 2022 году, эти ограничения должны были закончиться 1 января 2025 года. Впрочем теперь запрет снимут только 1 января 2027 года.

Продолжая запрет на покупку жилья иностранцами, мы будем уверены, что дома - это жилье для канадских семей, а не спекулятивный класс - заявила министр финансов Христя Фриланд.

В то же время отмечается, что правительство оставило исключения для иностранцев, которые покупают свободные участки для застройки, а также для студентов и людей, имеющих разрешение на работу в Канаде.

Им можно покупать жилье, если они находятся в стране в течение длительного времени и еще не приобрели недвижимость.

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Дополнение

В издании отметили, что в последнее время активность на рынке жилья постоянно растет из-за того, что Банк Канады может снизить процентные ставки в этом году.

Базовая цена на жилье в декабре 2023 года составляла 730 400 канадских долларов ($542 500) - это на 36% больше чем пять лет назад.

На этой неделе городской совет Торонто рассмотрит предложение о налогообложении покупки жилья нерезидентами по ставке 10% от стоимости недвижимости. Это в дополнение к "налогу на спекуляцию нерезидентов" в 25%, установленного провинцией Онтарио.

В правительстве подчеркивают, что предложение о дополнительном налоге направлено на "поддержание доступности жилья, препятствуя иностранцам покупать недвижимость в Торонто, в частности тем, кто не собирается там жить".

Напомним

Правительство Канады составило список зарубежных институтов и лабораторий, связанных с организациями в России, Китае и Иране, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Канады.