У Канаді продовжили заборону для іноземців на купівлю житла в країні до 2027 року

Уряд Канади ще на два роки продовжив заборону для іноземців купувати житло у країні, аби обмежити ріст цін на нерухомість. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Канадський уряд заборонив іноземцям купувати житло ще у 2022 році, ці обмеження мали закінчитися 1 січня 2025 року. Втім тепер заборону знімуть лише 1 січня 2027 року.

Продовжуючи заборону на купівлю житла іноземцями, ми будемо впевнені, що будинки — це оселі для канадських сімей, а не спекулятивний клас - заявила міністр фінансів Христя Фріланд.

Водночас зазначається, що уряд лишив винятки для іноземців, які купують вільні ділянки для забудови, а також для студентів та людей, що мають дозвіл на роботу в Канаді.

Їм можна купувати житло, якщо вони перебувають у країні протягом тривалого часу та ще не придбали нерухомість.

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Доповнення

У виданні зауважили, що останнім часом активність на ринку житла дедалі зростає через те, що Банк Канади може знизити процентні ставки цьогоріч.

Базова ціна на житло у грудні 2023 року становила 730 400 канадських доларів ($542 500) — це на 36% більше ніж п’ять років тому.

Цього тижня міська рада Торонто розгляне пропозицію про оподаткування купівлі житла нерезидентами за ставкою 10% від вартості нерухомості. Це на додаток до "податку на спекуляцію нерезидентів" у 25%, встановленого провінцією Онтаріо.

В уряді підкреслюють, що пропозиція про додатковий податок спрямована на "підтримання доступності житла, перешкоджаючи іноземцям купувати нерухомість у Торонто, зокрема тим, хто не збирається там жити".

Нагадаємо

Уряд Канади склав список закордонних інститутів і лабораторій, пов'язаних з організаціями в росії, Китаї та Ірані, які можуть становити загрозу національній безпеці Канади.