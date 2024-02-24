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Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 10:17  •  15674 просмотра

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером Христей Фриланд и министром национальной обороны Канады Биллом Блэром. Об этом Трюдо написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Через два года после того, как российский режим начал вторжение в Украину, поддержка Канады украинского народа остается непоколебимой. Чтобы подтвердить эту поддержку, я нахожусь в Киеве с Христей Фриланд и Биллом Блэром

- написал Трюдо.

Напомним

Нардеп Алексей Гончаренко утром сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон прибыли в столицу Украины - Киев.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
khristia-frilandХристиа Фриланд
kanadaКанада
ukrainaУкраина
borys-dzhonsonБорис Джонсон
kievКиев
Джастін Трюдо прибув до Києва разом з віцепрем’єркою та міністром оборони
Justin Trudeau arrives in Kyiv with Deputy Prime Minister and Defense Minister
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Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.

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