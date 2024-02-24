Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером Христей Фриланд и министром национальной обороны Канады Биллом Блэром. Об этом Трюдо написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Через два года после того, как российский режим начал вторжение в Украину, поддержка Канады украинского народа остается непоколебимой. Чтобы подтвердить эту поддержку, я нахожусь в Киеве с Христей Фриланд и Биллом Блэром
Напомним
Нардеп Алексей Гончаренко утром сообщал, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо и британский политик Борис Джонсон прибыли в столицу Украины - Киев.
Джастин Трюдо прибыл в Киев вместе с вице-премьером и министром обороны
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с двумя министрами кабинета, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канадой Украины против российского вторжения.
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