Зеленский раскрыл приоритеты Буданова и планы на экономическое направление в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информационная политика не входит в число определенных приоритетов для нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, и что в ОП пока нет профильного заместителя по экономике, но назначены советницы Оксана Маркарова и Христя Фриланд. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны, среди них информационной политики нет - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли новый глава ОП влиять на информационную сферу в государстве.

Также Зеленский прояснил ситуацию с экономическим направлением в обновленном Офисе Президента.

Прежде всего у меня есть две советницы - Оксана Маркарова, которая будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины, и Христя Фриланд, которая будет отвечать также за вопросы инвесторов и экономические вопросы. Что касается заместителя именно по экономике - пока что такой кандидатуры нет - ответил Зеленский на вопрос, кто будет отвечать за экономическое направление в обновленной структуре ОП и какие изменения на этом направлении планируются.

Дополнение

Президент после Нового года провел "перезагрузку" в силовом блоке и Офисе Президента, во время которой с должности начальника ГУР МОУ на главу ОП перешел Кирилл Буданов, первым заместителем Буданова назначили Сергея Кислицу из МИД, экс-глава СВР Украины Олег Иващенко возглавил военную разведку, а Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, где назначили исполняющего обязанности Евгения Хмару.

Также Президент анонсировал изменения в МИД, с назначением первого заместителя министра.

