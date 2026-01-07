Зеленский раскрыл приоритеты Буданова и планы на экономическое направление в ОП

$42.560.14
13:11 • 2448 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 6256 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 11273 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 15320 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 16308 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 15168 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14996 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29752 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52163 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 144356 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения7 января, 04:03
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин7 января, 07:01
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования7 января, 07:23
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город Абданан08:15
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина10:32
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
11:31 • 11257 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Франция
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке4 января, 15:02
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Дипломатка
Фильм

Зеленский раскрыл приоритеты Буданова и планы на экономическое направление в ОП

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Президент Зеленский заявил, что информационная политика не является приоритетом для Кирилла Буданова. А также, что заместителя по экономике пока нет, но в ОП появятся советницы Оксана Маркарова и Христя Фриланд для работы по восстановлению Украины и экономическим вопросам и инвестициям в частности.

Зеленский раскрыл приоритеты Буданова и планы на экономическое направление в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информационная политика не входит в число определенных приоритетов для нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, и что в ОП пока нет профильного заместителя по экономике, но назначены советницы Оксана Маркарова и Христя Фриланд. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.

Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны, среди них информационной политики нет

- сказал Зеленский, отвечая на вопрос, будет ли новый глава ОП влиять на информационную сферу в государстве.

Буданов - глава ОП, а Иващенко - руководитель ГУР: Зеленский подписал указы02.01.26, 20:12 • 6560 просмотров

Также Зеленский прояснил ситуацию с экономическим направлением в обновленном Офисе Президента.

Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций30.11.25, 13:44 • 45966 просмотров

Прежде всего у меня есть две советницы - Оксана Маркарова, которая будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины, и Христя Фриланд, которая будет отвечать также за вопросы инвесторов и экономические вопросы. Что касается заместителя именно по экономике - пока что такой кандидатуры нет

- ответил Зеленский на вопрос, кто будет отвечать за экономическое направление в обновленной структуре ОП и какие изменения на этом направлении планируются.

Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития05.01.26, 11:55 • 24634 просмотра

Дополнение

Президент после Нового года провел "перезагрузку" в силовом блоке и Офисе Президента, во время которой с должности начальника ГУР МОУ на главу ОП перешел Кирилл Буданов, первым заместителем Буданова назначили Сергея Кислицу из МИД, экс-глава СВР Украины Олег Иващенко возглавил военную разведку, а Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, где назначили исполняющего обязанности Евгения Хмару.

Также Президент анонсировал изменения в МИД, с назначением первого заместителя министра.

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД05.01.26, 18:42 • 3484 просмотра

Юлия Шрамко

