Зеленский раскрыл приоритеты Буданова и планы на экономическое направление в ОП
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что информационная политика не является приоритетом для Кирилла Буданова. А также, что заместителя по экономике пока нет, но в ОП появятся советницы Оксана Маркарова и Христя Фриланд для работы по восстановлению Украины и экономическим вопросам и инвестициям в частности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информационная политика не входит в число определенных приоритетов для нового руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, и что в ОП пока нет профильного заместителя по экономике, но назначены советницы Оксана Маркарова и Христя Фриланд. Об этом Глава государства сказал журналистам, пишет УНН.
Я обсуждал с Кириллом Будановым приоритеты, которые для меня важны, среди них информационной политики нет
Также Зеленский прояснил ситуацию с экономическим направлением в обновленном Офисе Президента.
Прежде всего у меня есть две советницы - Оксана Маркарова, которая будет отвечать за отдельные проекты по восстановлению Украины, и Христя Фриланд, которая будет отвечать также за вопросы инвесторов и экономические вопросы. Что касается заместителя именно по экономике - пока что такой кандидатуры нет
Дополнение
Президент после Нового года провел "перезагрузку" в силовом блоке и Офисе Президента, во время которой с должности начальника ГУР МОУ на главу ОП перешел Кирилл Буданов, первым заместителем Буданова назначили Сергея Кислицу из МИД, экс-глава СВР Украины Олег Иващенко возглавил военную разведку, а Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ, где назначили исполняющего обязанности Евгения Хмару.
Также Президент анонсировал изменения в МИД, с назначением первого заместителя министра.
