Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций

Президент сообщил, что с сегодняшнего дня Оксана Маркарова продолжит работать на государство как его советница по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций. Ее работа будет направлена на улучшение бизнес-климата, финансовой устойчивости и планирования восстановления страны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Владимир Зеленский напомнил, что Украина уже почти четыре года ежедневно противостоит полномасштабной агрессии России. По его словам, государство обеспечивает необходимое оружие, системы ПВО и ресурсы для внутренней устойчивости.

Мы обязательно защитим нашу независимость и право Украины быть суверенным европейским государством – отметил президент.

А также, подчеркнул, что помимо борьбы за выживание страны, важно планировать долгосрочное восстановление экономики после боевых действий.

"Это задача для правительства Украины, всех наших институций, украинского бизнеса, и считаю, что каждый, кто может помочь в этом Украине, должен помогать. Рад, что Оксана остается в команде нашего государства, и в ее задачи теперь будут входить консультации по вопросам, которые усиливают Украину, а именно – лучший бизнес-климат, усиление финансовой устойчивости нашего государства, привлечение инвестиций и планирование восстановления вместе с нашими стратегическими партнерами", – говорится в сообщении.

Президент поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и помогает усиливать ее устойчивость во времена войны.

Напомним

Ранее Зеленский уже встречался с бывшим послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили потенциальные направления сотрудничества после завершения ее дипломатической каденции, в частности по восстановлению государства.