Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій

Президент повідомив, що відсьогодні Оксана Маркарова продовжить працювати на державу як його радниця з питань відбудови України та залучення інвестицій. Її робота буде спрямована на покращення бізнес-клімату, фінансової стійкості та планування відновлення країни. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже майже чотири роки щоденно протистоїть повномасштабній агресії росії. За його словами, держава забезпечує необхідну зброю, системи ППО та ресурси для внутрішньої стійкості.

Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою – зазначив президент.

А також, підкреслив, що окрім боротьби за виживання країни, важливо планувати довгострокове відновлення економіки після бойових дій.

"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати. Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", – йдеться у дописі.

Президент подякував усім, хто підтримує Україну та допомагає посилювати її стійкість у часи війни.

Нагадаємо

Раніше Зеленський вже зустрічався із колишнім послом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили потенційні напрямки співпраці після завершення її дипломатичної каденції, зокрема щодо відновлення держави.