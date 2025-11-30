$42.190.00
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 3698 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 11531 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 21966 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 32313 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 27076 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25013 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22473 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17230 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16485 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій

Київ • УНН

 • 278 перегляди

Оксана Маркарова призначена радницею президента з питань відбудови України та залучення інвестицій. Її робота буде зосереджена на покращенні бізнес-клімату та фінансової стійкості країни.

Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій

Президент повідомив, що відсьогодні Оксана Маркарова продовжить працювати на державу як його радниця з питань відбудови України та залучення інвестицій. Її робота буде спрямована на покращення бізнес-клімату, фінансової стійкості та планування відновлення країни. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Володимир Зеленський нагадав, що Україна вже майже чотири роки щоденно протистоїть повномасштабній агресії росії. За його словами, держава забезпечує необхідну зброю, системи ППО та ресурси для внутрішньої стійкості.

Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою

– зазначив президент.

А також, підкреслив, що окрім боротьби за виживання країни, важливо планувати довгострокове відновлення економіки після бойових дій.

"Це завдання для уряду України, всіх наших інституцій, українського бізнесу, і вважаю, що кожен, хто може допомогти в цьому Україні, має допомагати. Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами", – йдеться у дописі.

Президент подякував усім, хто підтримує Україну та допомагає посилювати її стійкість у часи війни.

Нагадаємо

Раніше Зеленський вже зустрічався із колишнім послом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили потенційні напрямки співпраці після завершення її дипломатичної каденції, зокрема щодо відновлення держави.

Алла Кіосак

