Зеленський розкрив пріоритети Буданова та плани на економічний напрямок в ОП

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Президент Зеленський заявив, що інформаційна політика не є пріоритетом для Кирила Буданова. А також, що заступника з економіки поки немає, але в ОП з'являться радниці Оксана Маркарова та Христя Фріланд для роботи щодо відновлення України та економічних питань й інвестицій зокрема.

Зеленський розкрив пріоритети Буданова та плани на економічний напрямок в ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформаційна політика не входить до визначених пріоритетів для нового керівника Офісу Президента Кирила Буданова, і що в ОП поки немає профільного заступника з економіки, але призначено радниць Оксану Маркарову та Христю Фріланд. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.

Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі, серед ним інформаційної політики немає

- сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи буде новий голова ОП впливати на інформаційну сферу в державі.

Буданов - глава ОП, а Іващенко - керівник ГУР: Зеленський підписав укази02.01.26, 20:12 • 6560 переглядiв

Також Зеленський прояснив ситуацію з економічним напрямком в оновленому Офісі Президента.

Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій30.11.25, 13:44 • 45966 переглядiв

Передусім у мене є дві радниці - Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України, і Христя Фріланд, яка буде відповідати також за питання інвесторів і економічні питання. Що стосується заступника саме по економіці - поки що такої кандидатури немає

- відповів Зеленський на запитання, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі ОП і які зміни на цьому напрямку плануються.

Зеленський призначив Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку05.01.26, 11:55 • 24634 перегляди

Доповнення

Президент після Нового року провів "перезавантаження" у силовому блоці та Офісі Президента, під час якого з посади начальника ГУР МОУ на очільника ОП перейшов Кирило Буданов, першим заступником Буданова призначили Сергія Кислицю з МЗС, ексголова СЗР України Олег Іващенко очолив воєнну розвідку, в Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ, де призначили виконувача обов'язків Євгенія Хмару.

Також Президент анонсував зміни у МЗС, з призначенням першого заступника міністра.

Зеленський анонсував зміни в дипломатичному корпусі, а також призначення нового заступника глави МЗС05.01.26, 18:42 • 3484 перегляди

Юлія Шрамко

