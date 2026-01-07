Зеленський розкрив пріоритети Буданова та плани на економічний напрямок в ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформаційна політика не входить до визначених пріоритетів для нового керівника Офісу Президента Кирила Буданова, і що в ОП поки немає профільного заступника з економіки, але призначено радниць Оксану Маркарову та Христю Фріланд. Про це Глава держави сказав журналістам, пише УНН.

Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі, серед ним інформаційної політики немає - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи буде новий голова ОП впливати на інформаційну сферу в державі.

Також Зеленський прояснив ситуацію з економічним напрямком в оновленому Офісі Президента.

Передусім у мене є дві радниці - Оксана Маркарова, яка відповідатиме за окремі проєкти щодо відновлення України, і Христя Фріланд, яка буде відповідати також за питання інвесторів і економічні питання. Що стосується заступника саме по економіці - поки що такої кандидатури немає - відповів Зеленський на запитання, хто відповідатиме за економічний напрямок в оновленій структурі ОП і які зміни на цьому напрямку плануються.

Доповнення

Президент після Нового року провів "перезавантаження" у силовому блоці та Офісі Президента, під час якого з посади начальника ГУР МОУ на очільника ОП перейшов Кирило Буданов, першим заступником Буданова призначили Сергія Кислицю з МЗС, ексголова СЗР України Олег Іващенко очолив воєнну розвідку, в Василь Малюк подав у відставку з посади голови СБУ, де призначили виконувача обов'язків Євгенія Хмару.

Також Президент анонсував зміни у МЗС, з призначенням першого заступника міністра.

