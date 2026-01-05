Зеленський анонсував зміни в дипломатичному корпусі, а також призначення нового заступника глави МЗС
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги про дипломатичну роботу у 2025 році та основні завдання на цей рік. Також обговорили ротації в дипломатичному корпусі, міністр представить кандидатури.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги, а також обговорили ротації в дипломатичному корпусі, передає УНН.
Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків
За словами Президента, також говорили про ротації в дипломатичному корпусі – найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури.
Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення. Слава Україні!
