Ексклюзив
14:42 • 8690 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 17773 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 16090 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюють
12:32 • 22651 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 31977 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 88564 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 65976 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 91059 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 97002 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 67880 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Зеленський анонсував зміни в дипломатичному корпусі, а також призначення нового заступника глави МЗС

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги про дипломатичну роботу у 2025 році та основні завдання на цей рік. Також обговорили ротації в дипломатичному корпусі, міністр представить кандидатури.

Зеленський анонсував зміни в дипломатичному корпусі, а також призначення нового заступника глави МЗС

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави МЗС Андрія Сибіги, а також обговорили ротації в дипломатичному корпусі, передає УНН.

Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Обговорили результати нашої дипломатичної роботи у 2025 році та основні завдання на цей рік. Головне – щоб кожна домовленість в інтересах України, кожна угода, кожне партнерство працювали на сто відсотків 

- зазначив Зеленський.

За словами Президента, також говорили про ротації в дипломатичному корпусі – найближчий часом міністр представить відповідні кандидатури.

Враховуючи необхідність незмінно результативної роботи МЗС України, буде обрано і кандидатуру нового першого заступника міністра закордонних справ. Очікую пропозицій для рішення. Слава Україні! 

- резюмував Глава держави.

Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ05.01.26, 11:38 • 31977 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Дипломатка
Володимир Зеленський
Україна