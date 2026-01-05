Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги, а также обсудили ротации в дипломатическом корпусе, передает УНН.

Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Обсудили результаты нашей дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год. Главное – чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов - отметил Зеленский.

По словам Президента, также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе – в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.

Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет избрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения. Слава Украине! - резюмировал Глава государства.

