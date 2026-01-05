Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД

$42.290.12
49.580.03
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 9226 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 18471 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 16363 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 22905 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 32131 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88790 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 66051 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 91149 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 97054 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67955 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.4м/с
80%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 16383 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 21462 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку12:06 • 13209 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 11574 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 22657 просмотра
публикации
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 18503 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 22827 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88798 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 152653 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 169989 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Василий Малюк
Михаил Федоров
Кирилл Буданов
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Париж
Село
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 50408 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 45070 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 42602 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 50777 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 95990 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Хранитель
Золото

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги о дипломатической работе в 2025 году и основных задачах на этот год. Также обсудили ротации в дипломатическом корпусе, министр представит кандидатуры.

Зеленский анонсировал изменения в дипломатическом корпусе, а также назначение нового заместителя главы МИД

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы МИД Андрея Сибиги, а также обсудили ротации в дипломатическом корпусе, передает УНН.

Доклад министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Обсудили результаты нашей дипломатической работы в 2025 году и основные задачи на этот год. Главное – чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение, каждое партнерство работали на сто процентов 

- отметил Зеленский.

По словам Президента, также говорили о ротациях в дипломатическом корпусе – в ближайшее время министр представит соответствующие кандидатуры.

Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет избрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения. Слава Украине! 

- резюмировал Глава государства.

Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ05.01.26, 11:38 • 32153 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Дипломатка
Владимир Зеленский
Украина