Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада в своем бюджете на 2024 год предусматривает предоставить Украине 1,6 миллиарда долларов в течение 5 лет на военную помощь летального и несмертельного характера. Об этом сообщает CP24, передает УНН.

Детали

Во вторник, министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет на 2024 год, раскрывая ключевые направления расходов.

В разделе внешней политики и обороны было объявлено о намерении Канады предоставить значительную военную помощь Украине.

Согласно бюджету, Канада планирует передать Украине 1,6 миллиарда долларов в течение пяти лет на военную помощь летального и несмертельного характера.

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