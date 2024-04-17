Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  97115 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
  •  96474 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
  •  101663 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
  •  103966 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  123331 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  136094 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  136270 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123387 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103091 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203590 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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11 апреля 2024, 08:47  •  392421 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  406530 просмотра

Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Канада планирует предоставить Украине $1,6 млрд в течение 5 лет на летальную и нелетальную военную помощь, согласно федеральному бюджету на 2024 год.

Война •   •  3031 просмотра
Канада планирует передать Украине $1,6 млрд военной помощи в течение 5 лет

Украинские пара дзюдоисты с недостатками слуха завоевали первое место в командном зачете и получили 17 медалей на чемпионате мира

На чемпионате мира среди спортсменов с недостатками слуха в Туркестане (Казахстан) украинская сборная по дзюдо завоевала 17 медалей, в том числе золото в командном зачете, и заняла первое общекомандное место среди 15 стран.

спорт •   •  2812 просмотра
Украинские пара дзюдоисты с недостатками слуха завоевали первое место в командном зачете и получили 17 медалей на чемпионате мира

Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника и угрозе воздушных ударов на восточном направлении.

Война •   •  3916 просмотра
Зафиксирована активность тактической авиации противника в Восточном регионе

Бранч возможностей: Бережная расскажет о бизнес-грантах для ветеранов и их семей

В субботу жены военных и ветеранки смогут узнать, как получить грант от Министерства экономики Украины на открытие или расширение собственного бизнеса.

Экономика •   •  3724 просмотра
Бранч возможностей: Бережная расскажет о бизнес-грантах для ветеранов и их семей

Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое

Возле военного аэродрома в оккупированном городе Джанкой, Крым, произошли взрывы и пожар.

Война •   •  4939 просмотра
Прозвучали взрывы и вспыхнул пожар возле военного аэродрома в Джанкое

США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против иранских ракетных программ и беспилотников, организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции, и Министерства обороны Ирана в ответ на недавнее нападение Ирана на Израиль.

Война •   •  4918 просмотра
США планируют ввести новые санкции против Ирана после нападения на Израиль

Стоимость пасхальной корзины в Украине вырастет на 17,6%, то есть 1422 грн в 2024 году

В 2024 году стоимость традиционной пасхальной корзины для семьи из 4 человек выросла на 17,6% до 1422,05 грн по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за роста цен на такие ингредиенты, как масло, молоко, дрожжи, изюм, мясные продукты и твердый сыр, что отражает экономическую нестабильность, вызванную военными действиями.

Общество •   •  5729 просмотра
Стоимость пасхальной корзины в Украине вырастет на 17,6%, то есть 1422 грн в 2024 году

Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Бывшего сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области приговорили к 10 годам лишения свободы за сотрудничество с российскими оккупационными войсками.

Война •   •  5871 просмотра
Бывший сотрудник ГСЧС приговорен к 10 годам за сотрудничество с российскими оккупантами

Социальная сеть X может начать взимать плату с новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов

Компания X может ввести оплату для новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов на платформе.

Новости Мира •   •  5536 просмотра
Социальная сеть X может начать взимать плату с новых пользователей, чтобы ограничить активность ботов

Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" запрезентовали новую систему "Государственный реестр недвижимых памятников Украины" для учета объектов культурного наследия. На данный момент 105 532 объектов уже внесли в реестр.

Культура •   •  5866 просмотра
Представили новую систему учета недвижимого культурного наследия Украины