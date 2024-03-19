Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
  •  62468 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
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Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  179687 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  141570 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133953 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  132388 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191883 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  191046 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187811 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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18 марта 2024, 13:13  •  162502 просмотра
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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  306047 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  321511 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  390200 просмотра

Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины, выделив 40 млн долларов военной помощи и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения, официально присоединившись к Коалиции против беспилотников во главе с Латвией и Великобританией.

Война •   •  12258 просмотра
Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Российские и белорусские спортсмены не будут допущены к участию в параде открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, но будут соревноваться как отдельные нейтральные спортсмены.

Новости Мира •   •  10841 просмотра
МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024

Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке

Во вторник на украинском фронте произошло 67 боевых столкновений, наиболее интенсивно россияне атаковали на востоке Украины, в частности на Новопавловском и Авдеевском направлениях, но украинские войска отбили многочисленные вражеские штурмы всего на семи направлениях.

Война •   •  11991 просмотра
Генштаб: 67 боевых столкновений по всей линии фронта, россияне активно наступают на востоке

Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину

российские оккупационные войска активно атаковали Херсонскую область с помощью беспилотников, повредив детский сад, жилые дома и ранив супругов в гражданском автомобиле.

Война •   •  13055 просмотра
Поврежденный детсад и жилые дома: в ОВА рассказали о последствиях атак дронов на Херсонщину

рф удается частично одерживать небольшие военные победы - Остин

россия достигает небольших военных побед в Украине ценой огромных ресурсов, но Украина остается уверенной в защите своей Родины, получая постоянные боеприпасы и помощь.

Война •   •  13370 просмотра
рф удается частично одерживать небольшие военные победы - Остин

В Еврокомиссии думают о пошлинах на зерно из РФ и ищут подход к украинской экономике

Европейская комиссия рассматривает варианты относительно дополнительных пошлин на импорт зерна из России и РБ, а также ищет баланс в поддержке экономики Украины и введении защитных барьеров в отношении отдельной группы украинских товаров.

Экономика •   •  16268 просмотра
В Еврокомиссии думают о пошлинах на зерно из РФ и ищут подход к украинской экономике

Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион пансионат "Лазурный берег" под Алуштой

Российские оккупационные власти в Крыму выставили захваченный украинским бизнесменом Игорем Коломойским комплекс пансионатов "Лазурный берег" под Алуштой на аукцион со стартовой ценой в 881 миллион рублей.

Война •   •  16234 просмотра
Оккупационные власти Крыма выставили на аукцион пансионат "Лазурный берег" под Алуштой

Проект нового Трудового Кодекса от Минэкономики нуждается в доработке - Лубинец

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обсудил необходимость внесения изменений в проект Трудового кодекса, который разрабатывается Министерством экономики, выразив обеспокоенность относительно потенциальных нарушений прав человека и необходимости его существенного пересмотра для приведения в соответствие с европейскими трудовыми ценностями и социальной ответственностью.

Общество •   •  17001 просмотра
Проект нового Трудового Кодекса от Минэкономики нуждается в доработке - Лубинец

В ближайшем будущем формат "Рамштайн" останется неизменным - Остин

По словам министра обороны США Ллойда Остина, формат встреч в "Рамштайн" пока останется неизменным, но в будущем претерпит изменения.

Война •   •  14047 просмотра
В ближайшем будущем формат "Рамштайн" останется неизменным - Остин

В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро

Украина подписала меморандум с Европейским инвестиционным банком по восстановлению гидроэнергетики, которая потеряла около 2,5 тыс. МВт мощностей из-за действий россии.

Экономика •   •  13515 просмотра
В поддержку гидроэнергетики: ЕИБ рассматривает возможность выделения Украине примерно 100 млн евро