Канада выделит 40 млн долларов на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Канада присоединяется к чешской инициативе по закупке артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщили в Минобороны Украины по итогам 20-й встречи в формате "Рамштайн", передает УНН.

"Канада. Военная помощь на 40 млн долларов для чешской инициативы и 7,5 млн долларов на приборы ночного видения. Официально присоединились к Коалиции дронов, которую возглавляют Латвия и Соединенное Королевство", - говорится в сообщении.

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