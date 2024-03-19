Финляндия выделит 30 млн евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины

Финляндия решила выделить 30 млн евро на чешскую инициативу по артиллерийским закупкам боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны Украины.

Финляндия предоставит € 30 миллионов на закупку артиллерийских снарядов для Украины в рамках чешской инициативы. Мы благодарны нашим финским партнерам за это важное решение и непоколебимую поддержку. Вместе мы победим - говорится в сообщении Минобороны Украины.

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Уже ряд стран присоединился к чешской инициативе по закупке снарядов. Недавно Португалия объявила, что передаст 100 миллионов евро, которые будут направлены на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.

Также присоединились Швеция Польша, Литва, Люксембург, Норвегия, Германия и Франция.

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