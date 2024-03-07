Норвегія виділяє 140 млн євро на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України
Київ • УНН
Норвегія виділить близько 140 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.
Норвегія оголосила, що пожертвує близько 140 мільйонів євро, які будуть спрямовані на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах, повідомляється на сайті норвезького уряду, пише УНН.
Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 мільярда норвезьких крон (близько 140 млн євро - ред.) на ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами
Вказано, що "норвезька підтримка обсягом до 1,6 мільярда норвезьких крон забезпечує повне фінансування ініціативи". І що про норвезький внесок президенту Чехії Петеру Павелу повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре під час розмови у четвер вранці.
Доповнення
Раніше уряд Норвегії виділив до 175,4 млн євро (2 млрд норвезьких крон) на збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості Норвегії.
Через програму Нансена у 2023 році Норвегія надала Україні військову підтримку на суму близько 877 млн євро (10 млрд норвезьких крон) у формі пожертвувань від оборонного сектору та промисловості, грантів міжнародним фондам і механізмам та навчання українського персоналу.