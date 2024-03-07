Норвегия выделяет 140 млн евро на чешскую инициативу по боеприпасам для Украины
Киев • УНН
Норвегия выделит около 140 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
Норвегия объявила, что пожертвует около 140 миллионов евро, которые будут направлены на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщается на сайте норвежского правительства, пишет УНН.
Сегодня мы решили внести до 1,6 миллиарда норвежских крон (около 140 млн евро - ред.) на инициативу под эгидой Чешской Республики, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину крайне необходимыми артиллерийскими боеприпасами
Указано, что "норвежская поддержка в размере до 1,6 миллиарда норвежских крон обеспечивает полное финансирование инициативы". И что о норвежском вкладе президенту Чехии Петеру Павелу сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время разговора в четверг утром.
Дополнение
Ранее правительство Норвегии выделило до 175,4 млн евро (2 млрд норвежских крон) на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности Норвегии.
Через программу Нансена в 2023 году Норвегия предоставила Украине военную поддержку на сумму около 877 млн евро (10 млрд норвежских крон) в форме пожертвований от оборонного сектора и промышленности, грантов международным фондам и механизмам и обучения украинского персонала.
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