"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии
Киев • УНН
Европейские компании вскоре смогут производить необходимое количество боеприпасов для пополнения запасов европейских стран и обеспечения снарядами Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.
Европа в ближайшем будущем сможет производить необходимое количество снарядов, чтобы обеспечить ими Украину, заявил чешский президент Петр Павел, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем
По его словам, Чехия пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно". Хотя и производство необходимого количества снарядов требует времени.
"Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить его в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", - заявил Петр Павел.
Дополнение
Как пишет The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины. Из-за заблокированной помощи США, замедленного производства боеприпасов на Западе и сокращения запасов Украины, Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники москвы.
Напомним
Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз.
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