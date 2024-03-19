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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии

"Европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов" - президент Чехии

Киев  •  УНН

19 марта 2024, 07:20  •  18722 просмотра

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Европейские компании вскоре смогут производить необходимое количество боеприпасов для пополнения запасов европейских стран и обеспечения снарядами Украины, заявил президент Чехии Петр Павел.

Европа в ближайшем будущем сможет производить необходимое количество снарядов, чтобы обеспечить ими Украину, заявил чешский президент Петр Павел, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также, чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться в ближайшем будущем

-  заявил президент Чехии.

По его словам, Чехия пытается доставить Украине боеприпасы "так быстро, как это возможно". Хотя и производство необходимого количества снарядов требует времени. 

"Украина нуждается в снарядах сейчас. Мы не можем ждать европейские компании, поэтому мы пытаемся найти боеприпасы везде, где можем. Доставить его в Украину так быстро, насколько это возможно. Но параллельно увеличиваем собственные мощности", - заявил Петр Павел. 

Дополнение 

Как пишет The Wall Street Journal, Чехия использует контакты времен холодной войны для закупки боеприпасов для Украины. Из-за заблокированной помощи США, замедленного производства боеприпасов на Западе и сокращения запасов Украины, Прага закупает их у стран, которые выступают как союзники москвы.

Напомним 

Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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