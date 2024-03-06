Західні союзники підтримують план закупівлі боєприпасів для України, зокрема за межами Євросоюзу

Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада і Франція розглядаючи питання військової допомоги Україні висловились схвально щодо ініціативи Чехії придбати сотні тисяч артилерійських снарядів для України, - підготовлено майже все фінансування, визначені терміни, а також погоджена пропозиція закупівлі боєприпаси з країн, що не входять до Європейського Союзу.

Про це пише Bloomberg, передає УНН.

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Західні союзники підтверджують зацікавленість у розширенні військової допомоги Україні. Чеська Республіка буде посередником, який з’єднає уряди, які згодні профінансувати закупівлю надлишкових боєприпасів, які потім будуть відправлені в Україну.

За словами урядовця, знайомого з домовленостями, союзники України підготували майже все фінансування, необхідне для ініціативи під керівництвом Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів.

За оцінками, Україні потрібно щонайменше 200 000 снарядів на місяць, щоб продовжувати боротьбу з російськими військами, середньодобове використання снарядів яких може перевищувати в три-п’ять разів більше, ніж українські сили.

На сьогодні не менш восьми країн заходи підтримують або зацікавлені в ініціативі Чехії купувати для України боєприпаси поза межами Європейського Союзу:

Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція підтримують, тоді як Польща висловила зацікавленість.

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Є позитивний прогрес щодо чеської ініціативи. Але ми можемо оцінити позитивні результати, коли снаряди будуть в Україні – заявив президент Володимир Зеленський на спільній прес-конференці ї з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом в Одесі.

Поки що ситуація в розрізі допомоги від партнерів для України залишається напруженою:

ЄС ще не встиг виконати обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів.

Понад 60 мільярдів доларів з запропонованої США надзвичайної допомоги Україні застрягли в Конгресі, на тлі різних думок припущень, що обіцяє країнам Європи ймовірний прихід Дональда Трампа на президентську посаду в США.

Нагадаємо

Уряд Німеччини візьме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

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