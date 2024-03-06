Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза
Киев • УНН
Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, причем почти все необходимое финансирование уже обеспечено.
Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция рассматривая вопрос военной помощи Украине высказались одобрительно относительно инициативы Чехии приобрести сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины, - подготовлено почти все финансирование, определены сроки, а также согласовано предложение закупки боеприпасов из стран, не входящих в Европейский Союз.
Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.
Детали
Западные союзники подтверждают заинтересованность в расширении военной помощи Украине. Чешская Республика будет посредником, который соединит правительства, согласные профинансировать закупку избыточных боеприпасов, которые затем будут отправлены в Украину.
По словам чиновника, знакомого с договоренностями, союзники Украины подготовили почти все финансирование, необходимое для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов.
По оценкам, Украине требуется по меньшей мере 200 000 снарядов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, среднесуточное использование снарядов которых может превышать в три-пять раз больше, чем украинские силы.
На сегодня не менее восьми стран мероприятия поддерживают или заинтересованы в инициативе Чехии покупать для Украины боеприпасы за пределами Европейского Союза:
Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция поддерживают, в то время как Польша выразила заинтересованность.
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Пока что ситуация в разрезе помощи от партнеров для Украины остается напряженной:
ЕС еще не успел выполнить обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов.
Более 60 миллиардов долларов из предложенной США чрезвычайной помощи Украине застряли в Конгрессе, на фоне различных мнений предположений, что сулит странам Европы вероятный приход Дональда Трампа на президентский пост в США.
Напомним,
Правительство Германии примет участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.
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