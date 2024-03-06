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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза

Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 18:21  •  9708 просмотра

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Западные союзники, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Данию, Канаду и Францию, выразили поддержку инициативе Чешской Республики закупить сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины у стран, не входящих в Европейский Союз, причем почти все необходимое финансирование уже обеспечено.

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция рассматривая вопрос военной помощи Украине высказались одобрительно относительно инициативы Чехии приобрести сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины, - подготовлено почти все финансирование, определены сроки, а также согласовано предложение закупки боеприпасов из стран, не входящих в Европейский Союз.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Западные союзники подтверждают заинтересованность в расширении военной помощи Украине. Чешская Республика будет посредником, который соединит правительства, согласные профинансировать закупку избыточных боеприпасов, которые затем будут отправлены в Украину.

По словам чиновника, знакомого с договоренностями, союзники Украины подготовили почти все финансирование, необходимое для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов.

По оценкам, Украине требуется по меньшей мере 200 000 снарядов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, среднесуточное использование снарядов которых может превышать в три-пять раз больше, чем украинские силы.

На сегодня не менее восьми стран мероприятия поддерживают или заинтересованы в инициативе Чехии покупать для Украины боеприпасы за пределами Европейского Союза:

 Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция поддерживают, в то время как Польша выразила заинтересованность.

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Есть положительный прогресс по чешской инициативе. Но мы можем оценить положительные результаты, когда снаряды будут в Украине

Пока что ситуация в разрезе помощи от партнеров для Украины остается напряженной:

ЕС еще не успел выполнить обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов.

Более 60 миллиардов долларов из предложенной США чрезвычайной помощи Украине застряли в Конгрессе, на фоне различных мнений предположений, что сулит странам Европы вероятный приход Дональда Трампа на президентский пост в США.

Напомним,

Правительство Германии примет участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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