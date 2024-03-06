Западные союзники поддерживают план закупки боеприпасов для Украины, в том числе за пределами Евросоюза

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция рассматривая вопрос военной помощи Украине высказались одобрительно относительно инициативы Чехии приобрести сотни тысяч артиллерийских снарядов для Украины, - подготовлено почти все финансирование, определены сроки, а также согласовано предложение закупки боеприпасов из стран, не входящих в Европейский Союз.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Западные союзники подтверждают заинтересованность в расширении военной помощи Украине. Чешская Республика будет посредником, который соединит правительства, согласные профинансировать закупку избыточных боеприпасов, которые затем будут отправлены в Украину.

По словам чиновника, знакомого с договоренностями, союзники Украины подготовили почти все финансирование, необходимое для инициативы под руководством Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов.

По оценкам, Украине требуется по меньшей мере 200 000 снарядов в месяц, чтобы продолжать борьбу с российскими войсками, среднесуточное использование снарядов которых может превышать в три-пять раз больше, чем украинские силы.

На сегодня не менее восьми стран мероприятия поддерживают или заинтересованы в инициативе Чехии покупать для Украины боеприпасы за пределами Европейского Союза:

Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция поддерживают, в то время как Польша выразила заинтересованность.

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Есть положительный прогресс по чешской инициативе. Но мы можем оценить положительные результаты, когда снаряды будут в Украине - заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе.

Пока что ситуация в разрезе помощи от партнеров для Украины остается напряженной:

ЕС еще не успел выполнить обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов.

Более 60 миллиардов долларов из предложенной США чрезвычайной помощи Украине застряли в Конгрессе, на фоне различных мнений предположений, что сулит странам Европы вероятный приход Дональда Трампа на президентский пост в США.

Напомним,

Правительство Германии примет участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт.

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