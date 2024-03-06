Німеччина заявила про участь у чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України
Київ • УНН
Німеччина виділить тризначну мільйонну суму на підтримку чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.
Уряд Німеччини візьме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС, заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає УНН із посиланням на Tagesschau.
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За його словами, уряд Німеччини виділить тризначну мільйонну суму на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.
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5 березня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ініціатива Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України в третіх країнах є "дуже корисною", і його країна готова внести в неї свій внесок.
Контекст
На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел сказав, що Чехія змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами ЄС. Йдеться про 800 тисяч снарядів - пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм - які можна доставити протягом кількох тижнів" за наявності необхідних коштів.
Нідерланди вже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро (108,5 мільйонів доларів).