Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Киев • УНН
Германия выделит трехзначную миллионную сумму на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.
Правительство Германии примет участие в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.
Детали
По его словам, правительство Германии выделит трехзначную миллионную сумму на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.
Ранее
5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инициатива Чехии по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах является "очень полезной", и его страна готова внести в нее свой вклад.
Контекст
На конференции по вопросам безопасности в Мюнхене в прошлом месяце Павел сказал, что Чехия смогла собрать значительное количество оружия для Украины за пределами ЕС. Речь идет о 800 тысячах снарядов - полмиллиона калибром 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм - которые можно доставить в течение нескольких недель" при наличии необходимых средств.
Нидерланды уже пообещали пожертвовать 100 миллионов евро (108,5 миллионов долларов).
Германия заявила об участии в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Германия выделит трехзначную миллионную сумму на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины за пределами ЕС.
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