Люксембург долучається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів Україні
Київ • УНН
Люксембург приєднується до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для Збройних сил України за межами ЄС.
Люксембург приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України за межами ЄС. Про це повідомила міністр оборони країни Юріко Бакес, передає УНН.
Люксембург приєднується до чеської ініціативи щодо боєприпасів на підтримку ЗСУ України. Це буде частиною наших спільних зусиль, спрямованих на надання Україні необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором
Доповнення
На конференції з питань безпеки в Мюнхені минулого місяця Павел сказав, що Чехія змогла зібрати значну кількість зброї для України за межами ЄС. Йдеться про 800 тисяч снарядів - пів мільйона калібром 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм - які можна доставити протягом кількох тижнів" за наявності необхідних коштів.
Нідерланди вже пообіцяли пожертвувати 100 мільйонів євро (108,5 мільйонів доларів). Також Норвегія оголосила, що пожертвує близько 140 мільйонів євро, які будуть спрямовані на ініціативу Чехії.