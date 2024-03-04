Литва підтримає ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України
Київ • УНН
Литва підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі та передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж ЄС, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.
Литва підтримує ініціативу, започатковану Чехією щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу литовського уряду.
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Зазначається, що сьогодні 4 березня прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте провела розмову з чеським колегою Петром Фіалою.
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Голова уряду Литви назвала чеську ініціативу дуже важливою, "особливо в цей час, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося".
Литва і надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищать здатність України ефективно захищатися від російської агресії, тим самим захищаючи свободу всієї Європи
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Також під час телефонної розмови сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення оборонних інвестицій в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини.
Нагадаємо
У Празі очікують, що за кілька тижнів Україна може отримати перші поставки артилерійських боєприпасів придбаних в рамках ініціативи Чехії з підтримки Києва