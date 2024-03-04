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Литва підтримає ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України

Київ • УНН

 • 28938 перегляди

Литва підтримує чеську ініціативу щодо закупівлі та передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж ЄС, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії.

Литва підтримає ініціативу Чехії із закупівлі снарядів для України

Литва підтримує ініціативу, започатковану Чехією щодо придбання і передачі Україні артилерійських боєприпасів з-за меж Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу литовського уряду. 

Деталі 

Зазначається, що  сьогодні 4 березня прем'єр-міністр Литви Інгрід Шимоніте провела розмову з чеським колегою Петром Фіалою. 

Захід планує залучити треті країни для постачання боєприпасів Україні – Макрон27.02.24, 05:44 • 28053 перегляди

Голова уряду Литви назвала чеську ініціативу дуже важливою, "особливо в цей час, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося".

Литва і надалі підтримуватиме всі формати допомоги, які підвищать здатність України ефективно захищатися від російської агресії, тим самим захищаючи свободу всієї Європи

– наголосила  Інгрід Шимоніте.

Доповнення

Також під час телефонної розмови сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, важливість збільшення оборонних інвестицій в Європі та рішучість зміцнювати двосторонні відносини.

Нагадаємо

У Празі очікують, що за кілька тижнів Україна може отримати перші поставки артилерійських боєприпасів придбаних в рамках ініціативи Чехії з підтримки Києва

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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