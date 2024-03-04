Литва поддержит инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины
Киев • УНН
Литва поддерживает чешскую инициативу по закупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов ЕС, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
Литва поддерживает инициативу, начатую Чехией по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу литовского правительства.
Детали
Отмечается, что сегодня 4 марта премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните провела разговор с чешским коллегой Петром Фиалой.
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Глава правительства Литвы назвала чешскую инициативу очень важной, "особенно в это время, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились".
Литва и в дальнейшем будет поддерживать все форматы помощи, которые повысят способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии, тем самым защищая свободу всей Европы
Дополнение
Также во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, важность увеличения оборонных инвестиций в Европе и решимость укреплять двусторонние отношения.
Напомним
В Праге ожидают, что через несколько недель Украина может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов приобретенных в рамках инициативы Чехии по поддержке Киева
Литва поддержит инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины
Литва поддерживает чешскую инициативу по закупке и передаче Украине артиллерийских боеприпасов из-за пределов ЕС, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.
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