У Чехії очікують, що невдовзі Україна отримає перші партії снарядів, придбані за межами ЄС
Київ • УНН
Чеська Республіка може отримати перші поставки артилерійських боєприпасів для України вже за кілька тижнів від європейських країн, які пожертвують кошти через чеську ініціативу із закупівлі снарядів у третіх країн.
За кілька тижнів Україна може отримати перші поставки артилерійських боєприпасів придбаних в рамках ініціативи Чехії з підтримки Києва. Про це заявив заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш передає Bloomberg, пише УНН.
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За його словами, перші поставки в Україну в рамках ініціативи, де Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах, можуть надійти вже за кілька тижнів.
Їреш зазначив, що до ініціативи долучилась низка європейських країн. Посадовець відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються.
Водночас він припустив, що ця інформація, найімовірніше, буде розкрита після поставки снарядів.
Ініціатива Чехії – це один із способів "продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії
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Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла за кордоном джерела для поставки Україні снарядів. Зокрема, є можливість постачання 500 тис. пострілів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала за підсумками саміту по Україні в Парижі заявив, що низка європейських країн підтримують чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів за межами Європи для подальшої підтримки військових зусиль України.