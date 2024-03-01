В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Через несколько недель Украина может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов приобретенных в рамках инициативы Чехии по поддержке Киева. Об этом заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По его словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.

Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются.

В то же время он предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.

Инициатива Чехии - это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии - подчеркнул заместитель главы Минобороны Чехии

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Дополнение

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов. В частности, есть возможность поставки 500 тыс. выстрелов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран.

Напомним,

Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита по Украине в Париже заявил, что ряд европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины.