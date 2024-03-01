В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС
Киев • УНН
Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.
Через несколько недель Украина может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов приобретенных в рамках инициативы Чехии по поддержке Киева. Об этом заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш передает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По его словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.
Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются.
В то же время он предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.
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Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов. В частности, есть возможность поставки 500 тыс. выстрелов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран.
Напомним,
Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита по Украине в Париже заявил, что ряд европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины.
В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС
Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.
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