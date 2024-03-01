В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  101140 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  111515 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  114631 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  149264 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  166098 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  150271 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  150146 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  152124 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166928 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171584 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 20:36  •  10175 просмотра

Read in English

Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.

Через несколько недель Украина может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов приобретенных в рамках инициативы Чехии по поддержке Киева. Об этом заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Йиреш передает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По его словам, первые поставки в Украину в рамках инициативы, где Чехия выступает посредником для правительств, желающих профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах, могут поступить уже через несколько недель.

Йиреш отметил, что к инициативе присоединился ряд европейских стран. Чиновник отказался говорить, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются.

В то же время он предположил, что эта информация, скорее всего, будет раскрыта после поставки снарядов.

Инициатива Чехии - это один из способов "продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем, что произойдет на Капитолии

- подчеркнул заместитель главы Минобороны Чехии

Запад планирует привлечь третьи страны для поставок боеприпасов Украине - Макрон27 февраля 2024, 03:44 • 26242 просмотра

Дополнение

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом источники для поставки Украине снарядов. В частности, есть возможность поставки 500 тыс. выстрелов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран.

Напомним,

Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита по Украине в Париже заявил, что ряд европейских стран поддерживают чешскую инициативу по закупке боеприпасов за пределами Европы для дальнейшей поддержки военных усилий Украины.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
petr-pavelПетр Павел
petr-fialaПетр Фиала
bloomberg-lpBloomberg L.P.
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина
kievКиев
У Чехії очікують, що невдовзі Україна отримає перші партії снарядів, придбані за межами ЄС
The Czech Republic expects that Ukraine will soon receive the first batches of shells purchased outside the EU
Новости по теме

В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

Чешская Республика может получить первые поставки артиллерийских боеприпасов для Украины уже через несколько недель от европейских стран, которые пожертвуют средства через чешскую инициативу по закупке снарядов у третьих стран.

Война •   •  10175 просмотра
В Чехии ожидают, что вскоре Украина получит первые партии снарядов, приобретенные за пределами ЕС

На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна

Европейский Союз усилит проверки перевозчиков на предмет соблюдения договоренностей по экспорту зерна из Украины на фоне протестов Польши из-за украинских товаров.

Экономика •   •  11534 просмотра
На фоне фермерских протестов ЕС планирует ужесточить проверки украинского зерна

Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Россияне сосредоточили свои военные усилия прежде всего на Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта, осуществив более половины всех обстрелов на этих участках.

Война •   •  11412 просмотра
Генштаб: россияне сосредоточили военные усилия на Авдеевском и Новопавловском направлениях

Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro

Российское судно возобновило торговлю оружием с Северной Кореей, но поставки были внезапно прекращены, а контейнеры остались в портах, возможно, из-за проблем с логистикой или передачи другим способом.

Война •   •  15470 просмотра
Поставки оружия из КНДР в россию приостановлені - анализ NK Pro

Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Украинские военные разгромили элитную российскую штурмовую группу в Авдеевке с помощью ударных беспилотников и боевых машин "Брэдли", остановив наступление врага.

Война •   •  13184 просмотра
Силы обороны ликвидировали элитную штурмовую группу оккупантов на Авдеевском направлении

Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден подписал закон о продлении временного финансирования федерального правительства до 8 и 22 марта, чтобы предотвратить закрытие правительства.

Новости Мира •   •  12344 просмотра
Байден подписал очередной временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Российские войска усиливают давление по всей линии фронта вокруг Авдеевки в Донецкой области, продолжая наступательные операции.

Война •   •  15415 просмотра
россияне давят абсолютно по всей полосе вокруг Авдеевки - Жорин

Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко обсудила с Министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном расширение экономического сотрудничества между Украиной и Великобританией.

Война •   •  17097 просмотра
Свириденко обсудила усиление сотрудничества с главой МИД Британии

Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

Новый президент Финляндии заявил, что наличие реального ядерного сдерживания важно для безопасности страны как члена НАТО.

Политика •   •  15630 просмотра
Финляндия должна иметь реальные силы ядерного сдерживания - Стубб

В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста

Полиция открыла уголовное производство в отношении должностных лиц "Киевавтодора", которых подозревают в закупке строительных материалов для ремонта Дегтяревского путепровода по завышенным ценам, присвоив сотни тысяч гривен из местного бюджета.

Киев •   •  14662 просмотра
В Киеве расследуют хищение госсредств на ремонте Дегтяревского моста