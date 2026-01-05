Зеленский поговорил с премьер-министром Австралии: рассказал о российских ударах и получил обещание помощи

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Во время разговора было упомянуто о российских ударах по украинским городам и общинам, сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Подробности

Рассказал о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах. Премьер-министр отметил наши усилия. Спасибо за добрые слова об Украине и украинцах - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что премьер-министр Австралии пообещал помочь. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка обороны Украины.

Отдельно Зеленский и Албенизи упомянули о террористической атаке на пляже Бонди в Австралии в прошлом месяце. Тогда, во время празднования Хануки, два террориста открыли огонь по людям. В результате атаки погибло более 15 человек, среди них шестеро имели украинское происхождение.

Президент Украины выразил соболезнования премьер-министру Австралии.

Наша солидарность всем родным и близким пострадавших - заявил Зеленский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украине погиб австралийский доброволец Рассел Аллан Уилсон. Он должен был жениться через неделю после последнего задания.

Также УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.