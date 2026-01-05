$42.290.12
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 31777 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 39484 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 67178 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 79609 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 января
4 января, 09:34 • 59297 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 64538 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62979 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65667 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57933 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Зеленский поговорил с премьер-министром Австралии: рассказал о российских ударах и получил обещание помощи

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи российские удары по Украине и получил обещание помощи. Также стороны упомянули теракт на пляже Бонди, где погибли украинцы.

Зеленский поговорил с премьер-министром Австралии: рассказал о российских ударах и получил обещание помощи
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. Во время разговора было упомянуто о российских ударах по украинским городам и общинам, сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Подробности

Рассказал о ситуации в дипломатии и проинформировал о следующих шагах. Премьер-министр отметил наши усилия. Спасибо за добрые слова об Украине и украинцах

- говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что премьер-министр Австралии пообещал помочь. Ракеты для ПВО нужны каждый день так же, как и каждый день нужна поддержка обороны Украины.

Отдельно Зеленский и Албенизи упомянули о террористической атаке на пляже Бонди в Австралии в прошлом месяце. Тогда, во время празднования Хануки, два террориста открыли огонь по людям. В результате атаки погибло более 15 человек, среди них шестеро имели украинское происхождение.

Президент Украины выразил соболезнования премьер-министру Австралии.

Наша солидарность всем родным и близким пострадавших

- заявил Зеленский.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Украине погиб австралийский доброволец Рассел Аллан Уилсон. Он должен был жениться через неделю после последнего задания.

Также УНН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего заместителя премьер-министра и министра финансов Канады Христю Фриланд советником по вопросам экономического развития.

Евгений Устименко

