Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Австралії: розповів про російські удари та отримав обіцянку допомоги
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі російські удари по Україні та отримав обіцянку допомоги. Також сторони згадали теракт на пляжі Бонді, де загинули українці.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Під час розмови було згадано про російські удари по українських містах і громадах, повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців
Зеленський додав, що прем’єр-міністр Австралії пообіцяв допомогти. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка оборони України.
Окремо Зеленський і Албенізі згадали про терористичну атаку на пляжі Бонді в Австралії минулого місяця. Тоді, під час святкування Хануки, два терористи відкрили вогонь по людях. Внаслідок атаки загинуло понад 15 людей, серед них шестеро мали українське походження.
Президент України висловив співчуття прем’єр-міністру Австралії.
Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих
Раніше УНН повідомляв, що в Україні загинув австралійський доброволець Рассел Аллан Вілсон. Він мав одружитися через тиждень після останнього завдання.
Також УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський призначив колишню заступницю прем'єр-міністра і міністра фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.