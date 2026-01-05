$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 29559 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці Odrex
4 січня, 15:52 • 38386 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 66050 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 78694 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січня
4 січня, 09:34 • 58867 перегляди
Виробляють засоби зв'язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 64205 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62898 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65621 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57906 перегляди
У п'яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Австралії: розповів про російські удари та отримав обіцянку допомоги

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі російські удари по Україні та отримав обіцянку допомоги. Також сторони згадали теракт на пляжі Бонді, де загинули українці.

Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Австралії: розповів про російські удари та отримав обіцянку допомоги
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі. Під час розмови було згадано про російські удари по українських містах і громадах, повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.

Деталі

Розповів про ситуацію в дипломатії та поінформував про наступні кроки. Прем’єр-міністр відзначив наші зусилля. Дякую за добрі слова про Україну й українців

- йдеться в дописі.

Зеленський додав, що прем’єр-міністр Австралії пообіцяв допомогти. Ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і кожного дня потрібна підтримка оборони України.

Окремо Зеленський і Албенізі згадали про терористичну атаку на пляжі Бонді в Австралії минулого місяця. Тоді, під час святкування Хануки, два терористи відкрили вогонь по людях. Внаслідок атаки загинуло понад 15 людей, серед них шестеро мали українське походження.

Президент України висловив співчуття прем’єр-міністру Австралії.

Наша солідарність всім рідним та близьким постраждалих

- заявив Зеленський.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в Україні загинув австралійський доброволець Рассел Аллан Вілсон. Він мав одружитися через тиждень після останнього завдання.

Також УНН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський призначив колишню заступницю прем'єр-міністра і міністра фінансів Канади Христю Фріланд радницею з питань економічного розвитку.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
