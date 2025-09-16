Христя Фриланд может стать спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины - Карни

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16:50 • 11531 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
15:22 • 20330 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 16260 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 31240 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45992 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 24120 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39388 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 36497 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16566 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37521 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.5м/с
48%
750мм
Популярные новости
Что наобещал путин Трампу за последние полгода - ответ МИД Украины16 сентября, 10:48 • 21590 просмотра
Известного пса Мишу больше не пускают в столичное метро во время обстрелов - зоозащитникиPhoto16 сентября, 12:18 • 17527 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16510 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 18046 просмотра
Rzeczpospolita: в Польше во время налета российских беспилотников дом поразила ракета с F-16, а не дрон16 сентября, 13:03 • 10612 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16:50 • 11528 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
15:22 • 20324 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 18220 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 45989 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 39386 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Карл III
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 8332 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 16668 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 49282 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 48206 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 52844 просмотра
Актуальное
Хранитель
ТикТок
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Вашингтон Пост

Христя Фриланд может стать спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины - Карни

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Христя Фриланд покидает пост в правительстве Канады, но может стать специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. Ее опыт на должностях министра финансов и иностранных дел делает ее уникальным кандидатом для этой миссии.

Христя Фриланд может стать спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд приняла решение покинуть пост в правительстве. В то же время она может стать специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Карни в соцсетях.

Спасибо, Христя, за твою преданность, многочисленный вклад в развитие Канады, дружбу и постоянное партнерство

- отметил он.

Марк Карни также подчеркнул, что благодаря опыту работы на должностях министра финансов, иностранных дел и международной торговли, а также глубокому пониманию Украины и ее экономики, Фриланд имеет уникальные возможности для своей миссии в Украине.

Я попросил Христю исполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента

- сказал он.

Премьер подчеркнул, что ее работа будет направлена на обеспечение мира в Европе и лучшего будущего для украинцев.

Напомним

14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо.

Сама же Христя Фриланд ранее уволилась в знак протеста против экономической политики Трюдо. Но позже она вернулась и возглавила Министерство транспорта и внутренней торговли.

Канада вызвала "на ковер" российского посла после дроновой атаки Польши13.09.25, 06:26 • 5443 просмотра

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Марк Карни
Джастин Трюдо
Христиа Фриланд
Канада
Европа
Украина