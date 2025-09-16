Христя Фриланд может стать спецпредставителем Канады по вопросам восстановления Украины - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что Христя Фриланд приняла решение покинуть пост в правительстве. В то же время она может стать специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение Карни в соцсетях.

Спасибо, Христя, за твою преданность, многочисленный вклад в развитие Канады, дружбу и постоянное партнерство - отметил он.

Марк Карни также подчеркнул, что благодаря опыту работы на должностях министра финансов, иностранных дел и международной торговли, а также глубокому пониманию Украины и ее экономики, Фриланд имеет уникальные возможности для своей миссии в Украине.

Я попросил Христю исполнять обязанности нового специального представителя Канады по восстановлению Украины в дополнение к ее обязанностям члена парламента - сказал он.

Премьер подчеркнул, что ее работа будет направлена на обеспечение мира в Европе и лучшего будущего для украинцев.

Напомним

14 марта Марк Карни официально принял присягу как новый премьер-министр Канады, заменив Джастина Трюдо.

Сама же Христя Фриланд ранее уволилась в знак протеста против экономической политики Трюдо. Но позже она вернулась и возглавила Министерство транспорта и внутренней торговли.

