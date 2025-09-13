Канада вызвала "на ковер" российского посла после дроновой атаки Польши
Киев • УНН
Канада вызвала посла России для вручения ноты протеста после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и НАТО. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила о непоколебимой поддержке союзников по НАТО и Украины.
Канада вызвала посла России после вторжения ее беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши и НАТО. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в соцсети Х, информирует УНН.
Подробности
По ее словам, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, они также нарушили и воздушное пространство НАТО.
Сегодня я пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канады нашим союзникам по НАТО и Украине. Канада приветствует операцию НАТО "Восточный страж", которая укрепит коллективную оборону восточного фланга Альянса
Она указала, что с начала этой неоправданной войны Канада предоставила Украине более 22 миллиардов долларов (займы, военная поддержка, помощь в развитии) и ввела санкции против почти 4000 человек и организаций. После инцидента с дроном на этой неделе Канада вызвала посла России для вручения официальной ноты протеста.
"Канада и в дальнейшем солидарна с Украиной как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в интересах ее суверенитета и территориальной целостности", - добавила Ананд.
Напомним
Соединенные Штаты будут "защищать каждый сантиметр территории НАТО" после подозрения во вторжении российских беспилотников в Польшу. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.
