Канада вызвала "на ковер" российского посла после дроновой атаки Польши

Канада вызвала посла России после вторжения ее беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши и НАТО. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, они также нарушили и воздушное пространство НАТО.

Сегодня я пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канады нашим союзникам по НАТО и Украине. Канада приветствует операцию НАТО "Восточный страж", которая укрепит коллективную оборону восточного фланга Альянса - отметила дипломат.

Она указала, что с начала этой неоправданной войны Канада предоставила Украине более 22 миллиардов долларов (займы, военная поддержка, помощь в развитии) и ввела санкции против почти 4000 человек и организаций. После инцидента с дроном на этой неделе Канада вызвала посла России для вручения официальной ноты протеста.

"Канада и в дальнейшем солидарна с Украиной как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в интересах ее суверенитета и территориальной целостности", - добавила Ананд.

Напомним

Соединенные Штаты будут "защищать каждый сантиметр территории НАТО" после подозрения во вторжении российских беспилотников в Польшу. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

