Канада вызвала "на ковер" российского посла после дроновой атаки Польши

12 сентября, 19:25 • 10161 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 19334 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 16435 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 26976 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 35233 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 31583 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 29919 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23385 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32556 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20506 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзивы
Девушки впервые подписали контракт "18-24" с 92 ОШБр
12 сентября, 17:45
Новые Patriot для Украины и подробности атаки рф на Польшу: о чем Шмыгаль говорил с Келлогом
12 сентября, 18:17
россияне прорываются в Купянск через газовую трубу - Deep State
12 сентября, 20:10
Под Киевом возле супермаркета задушили кота: полиция начала расследование
12 сентября, 20:24
Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке дронов на Польшу - ЦПД
12 сентября, 20:45
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
12 сентября, 17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
12 сентября, 15:32
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:30
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
12 сентября, 14:26
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Андрей Сибига
Принц Гарри, герцог Сассекский
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Великобритания
Государственная граница Украины
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом
11 сентября, 07:32
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
MIM-104 Patriot
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"
E-6 Mercury
Детонатор

Канада вызвала "на ковер" российского посла после дроновой атаки Польши

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Канада вызвала посла России для вручения ноты протеста после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши и НАТО. Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила о непоколебимой поддержке союзников по НАТО и Украины.

Канада вызвала "на ковер" российского посла после дроновой атаки Польши

Канада вызвала посла России после вторжения ее беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши и НАТО. Об этом говорится в сообщении министра иностранных дел Канады Аниты Ананд в соцсети Х, информирует УНН.

Подробности

По ее словам, когда российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, они также нарушили и воздушное пространство НАТО.

Сегодня я пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Канады нашим союзникам по НАТО и Украине. Канада приветствует операцию НАТО "Восточный страж", которая укрепит коллективную оборону восточного фланга Альянса

- отметила дипломат.

Она указала, что с начала этой неоправданной войны Канада предоставила Украине более 22 миллиардов долларов (займы, военная поддержка, помощь в развитии) и ввела санкции против почти 4000 человек и организаций. После инцидента с дроном на этой неделе Канада вызвала посла России для вручения официальной ноты протеста.

"Канада и в дальнейшем солидарна с Украиной как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе в интересах ее суверенитета и территориальной целостности", - добавила Ананд.

Напомним

Соединенные Штаты будут "защищать каждый сантиметр территории НАТО" после подозрения во вторжении российских беспилотников в Польшу. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации объединенных наций заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

Канада анонсировала военную помощь Украине на более чем $2 млрд
10.09.25, 03:03

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Марк Рютте
НАТО
Канада
Соединённые Штаты
Украина
Польша