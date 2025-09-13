Канада викликала "на килим" російського посла після дронової атаки Польщі
Київ • УНН
Канада викликала посла росії для вручення ноти протесту після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі та НАТО. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила про непохитну підтримку союзників по НАТО та України.
Канада викликала посла росії після вторгнення її безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі та НАТО. Про це йдеться у повідомленні міністерки закордонних справ Канади Аніти Ананд у соцмережі Х, інформує УНН.
Деталі
За її словами, коли російські дрони порушили повітряний простір Польщі, вони також порушили й повітряний простір НАТО.
Сьогодні я поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб підтвердити непохитну підтримку Канади нашим союзникам по НАТО та Україні. Канада вітає операцію НАТО "Східний вартовий", яка зміцнить колективну оборону східного флангу Альянсу
Вона вказала, що з початку цієї невиправданої війни Канада надала Україні понад 22 мільярди доларів (позики, військова підтримка, допомога в розвитку) та ввела санкції проти майже 4000 осіб та організацій. Після інциденту з дроном цього тижня Канада викликала посла росії для вручення офіційної ноти протесту.
"Канада й надалі солідарна з Україною як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі в інтересах її суверенітету та територіальної цілісності", - додала Ананд.
Нагадаємо
Сполучені Штати "захищатимуть кожен сантиметр території НАТО" після підозри у вторгненні російських безпілотників до Польщі. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.
