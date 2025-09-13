$41.310.10
12 вересня, 19:25 • 10323 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 19796 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 16724 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 27350 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 35630 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 31683 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 30047 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 23407 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 32570 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 20524 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Канада викликала "на килим" російського посла після дронової атаки Польщі

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Канада викликала посла росії для вручення ноти протесту після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі та НАТО. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд заявила про непохитну підтримку союзників по НАТО та України.

Канада викликала "на килим" російського посла після дронової атаки Польщі

Канада викликала посла росії після вторгнення її безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі та НАТО. Про це йдеться у повідомленні міністерки закордонних справ Канади Аніти Ананд у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За її словами, коли російські дрони порушили повітряний простір Польщі, вони також порушили й повітряний простір НАТО.

Сьогодні я поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб підтвердити непохитну підтримку Канади нашим союзникам по НАТО та Україні. Канада вітає операцію НАТО "Східний вартовий", яка зміцнить колективну оборону східного флангу Альянсу

- зазначила дипломатка.

Вона вказала, що з початку цієї невиправданої війни Канада надала Україні понад 22 мільярди доларів (позики, військова підтримка, допомога в розвитку) та ввела санкції проти майже 4000 осіб та організацій. Після інциденту з дроном цього тижня Канада викликала посла росії для вручення офіційної ноти протесту.

"Канада й надалі солідарна з Україною як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі в інтересах її суверенітету та територіальної цілісності", - додала Ананд.

Нагадаємо

Сполучені Штати "захищатимуть кожен сантиметр території НАТО" після підозри у вторгненні російських безпілотників до Польщі. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші.

Вадим Хлюдзинський

