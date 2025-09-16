Христя Фріланд може стати спецпредставником Канади з питань відновлення України - Карні
Київ • УНН
Христя Фріланд залишає посаду в уряді Канади, але може стати спеціальною представницею Канади з питань відновлення України. Її досвід на посадах міністра фінансів та закордонних справ робить її унікальним кандидатом для цієї місії.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що Христя Фріланд ухвалила рішення залишити посаду в уряді. Водночас вона може стати спеціальною представницею Канади з питань відновлення України. Про це пише УНН із посиланням на допис Карні у соцмережах.
Дякую, Христе, за твою відданість, чисельний внесок у розвиток Канади, дружбу та постійне партнерство
Марк Карні також наголосив, що завдяки досвіду роботи на посадах міністра фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі, а також глибокому розумінню України та її економіки, Фріланд має унікальні можливості для своєї місії в Україні.
Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з відновлення України на додаток до її обов'язків члена парламенту
Прем’єр підкреслив, що її робота буде спрямована на забезпечення миру в Європі та кращого майбутнього для українців.
Нагадаємо
14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо.
Сама ж Христя Фріланд раніше звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо. Але пізніше вона повернулася та очолила Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.
