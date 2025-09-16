$41.230.05
16:50 • 11658 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
15:22 • 20534 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 16351 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 31336 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 46139 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 24135 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 39473 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 36506 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16568 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37526 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Христя Фріланд може стати спецпредставником Канади з питань відновлення України - Карні

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Христя Фріланд залишає посаду в уряді Канади, але може стати спеціальною представницею Канади з питань відновлення України. Її досвід на посадах міністра фінансів та закордонних справ робить її унікальним кандидатом для цієї місії.

Христя Фріланд може стати спецпредставником Канади з питань відновлення України - Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що Христя Фріланд ухвалила рішення залишити посаду в уряді. Водночас вона може стати спеціальною представницею Канади з питань відновлення України. Про це пише УНН із посиланням на допис Карні у соцмережах.

Дякую, Христе, за твою відданість, чисельний внесок у розвиток Канади, дружбу та постійне партнерство

- зазначив він.

Марк Карні також наголосив, що завдяки досвіду роботи на посадах міністра фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі, а також глибокому розумінню України та її економіки, Фріланд має унікальні можливості для своєї місії в Україні.

Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з відновлення України на додаток до її обов'язків члена парламенту

- сказав він.

Прем’єр підкреслив, що її робота буде спрямована на забезпечення миру в Європі та кращого майбутнього для українців.

Нагадаємо

14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо.

Сама ж Христя Фріланд раніше звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо. Але пізніше вона повернулася та очолила Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.

