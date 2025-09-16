Христя Фріланд може стати спецпредставником Канади з питань відновлення України - Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що Христя Фріланд ухвалила рішення залишити посаду в уряді. Водночас вона може стати спеціальною представницею Канади з питань відновлення України. Про це пише УНН із посиланням на допис Карні у соцмережах.

Дякую, Христе, за твою відданість, чисельний внесок у розвиток Канади, дружбу та постійне партнерство - зазначив він.

Марк Карні також наголосив, що завдяки досвіду роботи на посадах міністра фінансів, закордонних справ та міжнародної торгівлі, а також глибокому розумінню України та її економіки, Фріланд має унікальні можливості для своєї місії в Україні.

Я попросив Христю виконувати обов'язки нового спеціального представника Канади з відновлення України на додаток до її обов'язків члена парламенту - сказав він.

Прем’єр підкреслив, що її робота буде спрямована на забезпечення миру в Європі та кращого майбутнього для українців.

Нагадаємо

14 березня Марк Карні офіційно склав присягу як новий прем'єр-міністр Канади, замінивши Джастіна Трюдо.

Сама ж Христя Фріланд раніше звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо. Але пізніше вона повернулася та очолила Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.

