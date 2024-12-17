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Фриланд ушла в отставку с должности министра финансов Канады

Фриланд ушла в отставку с должности министра финансов Канады

Киев  •  УНН

 • 812 просмотра

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Христя Фриланд покидает пост министра финансов Канады из-за разногласий с премьером относительно возможной «тарифной войны» с США. Трюдо предложил ей другую должность, но она решила уйти из правительства.

Христя Фриланд ушла с должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады из-за споров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основой для разногласий стала возможная "тарифная война" с США с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Она опубликовала в Х письмо об отставке, адресованное Джастину Трюдо, пишет УНН.

Детали

В нем она заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сообщил, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность.

В пятницу вы сказали, что больше не желаете видеть меня на посту министра финансов. Вы предложили мне другую должность в кабинете. Подумав, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия,

- написала Фриланд.

Министр отметила, что в течение последних нескольких недель у нее и Трюдо были споры относительно лучшего пути для Канады.

В письме она заявила, что Канада стоит перед серьезным вызовом из-за угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести карательный 25% тариф на все канадские товары.

Мы должны очень серьезно отнестись к этой угрозе. Это означает, что сегодня мы должны сохранять финансовую стабильность, чтобы мы имели резервы, которые могут понадобиться в случае будущей тарифной войны. Это означает отказ от дорогостоящих политических уловок, которые мы с трудом можем себе позволить и которые заставляют канадцев сомневаться в том, что мы осознаем серьезность ситуации,

- отметила Фриланд.

Она заявила, что намерена снова баллотироваться в парламент на следующих федеральных выборах.

Канада уже изучает тарифы на определенные товары из США после угроз Трампа ввести пошлины28 нояб. 2024, 08:33 • 14355 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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