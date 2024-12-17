Фриланд ушла в отставку с должности министра финансов Канады

Христя Фриланд ушла с должности вице-премьер-министра и министра финансов Канады из-за споров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основой для разногласий стала возможная "тарифная война" с США с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Она опубликовала в Х письмо об отставке, адресованное Джастину Трюдо, пишет УНН.

Детали

В нем она заявила, что в прошлую пятницу Трюдо сообщил, что больше не хочет видеть ее на посту министра финансов и предложил другую должность.

В пятницу вы сказали, что больше не желаете видеть меня на посту министра финансов. Вы предложили мне другую должность в кабинете. Подумав, я решила, что единственным честным и правильным шагом для меня будет уйти из правительства. Чтобы быть эффективным, министр должен говорить от имени премьера и с полным его доверием. Вашим решением вы дали понять, что я больше не имею такого доверия,