Экс-глава Банка Англии хочет заменить Трюдо на посту премьера Канады

Бывший глава Банка Англии Марк Карни официально выдвинул свою кандидатуру на выборах преемника премьер-министра Канады Джастина Трюдо на посту лидера правящей Либеральной партии, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В случае победы 59-летний Карни не только возглавит партию, но и станет премьер-министром Канады - до выборов, которые пройдут в этом году.

Марк Карни - канадец и видный экономист. Он был главой Банка Канады в 2008-2013, в первые годы после всемирного финансового кризиса, а затем в 2013-2020 году возглавлял Банка Англии, и его служба на этом посту пришлась на бурные годы брексита.

"Я участвовал в разрешении многих кризисов и спасении двух экономик. Я знаю, как работает бизнес, и я знаю, как заставить его работать на вас", - заявил Карни, объявляя в четверг о выдвижении своей кандидатуры в своем родном городе Эдмонтон.

В последние несколько месяцев Карни служил советником Трюдо по экономике, но теперь начал критиковать бывшего премьера за его действия в этой сфере.

"Я - не единственный член Либеральной партии в Канаде, который считает, что премьер-министр и его команда слишком часто отвлекались от экономики", - сказал в четверг Карни.

Дополнение

Джастин Трюдо подал в отставку на прошлой неделе.

Выдвижение кандидатур на пост главы Либеральной партии Канады продолжится до 23 января, и список претендентов еще не известен, но, по прогнозам политбозревателей, с Карни на выборах поборются несколько видных фигур в партии, и самым серьезным соперником, возможно, будет Христя Фриланд. Фриланд - бывший вице-премьер и министр финансов при Трюдо, она ушла с этих постов совсем недавно, в декабре.