Колишній очільник Банку Англії хоче замінити Трюдо на посаді прем'єра Канади

Колишній очільник Банку Англії Марк Карні офіційно висунув свою кандидатуру на виборах наступника прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на посаді лідера правлячої Ліберальної партії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У разі перемоги 59-річний Карні не тільки очолить партію, а й і стане прем'єр-міністром Канади - до виборів, що відбудуться цього року.

Марк Карні - канадець і видатний економіст. Він був головою Банку Канади в 2008-2013, у перші роки після всесвітньої фінансової кризи, а потім у 2013-2020 роках очолював Банку Англії, і його служба на цій посаді припала на бурхливі роки брекзиту.

"Я брав участь у розв'язанні багатьох криз і порятунку двох економік. Я знаю, як працює бізнес, і я знаю, як змусити його працювати на вас", - заявив Карні, оголошуючи в четвер про висунення своєї кандидатури в своєму рідному місті Едмонтон.

У останні кілька місяців Карні служив радником Трюдо з економіки, але тепер почав критикувати колишнього прем'єра за його дії в цій сфері.

"Я - не єдиний член Ліберальної партії в Канаді, який вважає, що прем'єр-міністр і його команда занадто часто відволікалися від економіки", - сказав у четвер Карні.

Доповнення

Джастін Трюдо подав у відставку на минулому тижні.

Висування кандидатур на посаду глави Ліберальної партії Канади продовжиться до 23 січня, і список претендентів ще не відомий, але, за прогнозами політоглядачів, з Карні на виборах боротимуться кілька видних постатей у партії, і найсерйознішим суперником, можливо, буде Христя Фріланд. Фріланд - колишній віцепрем'єр і міністр фінансів за часів Трюдо, вона пішла з цих посад зовсім нещодавно, у грудні.