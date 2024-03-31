Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

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Польша активизировала авиацию для защиты воздушного пространства на фоне российских ракетных ударов по Украине
Вооруженные Силы Польши активизировали авиацию для контроля воздушного пространства в связи с усилением российской авиации и ракетных ударов по Украине, обеспечивая безопасность польского воздушного пространства.
На Львовщине слышны свисты пролета ракеты
Над Львовской областью Украины ракета, о чем сообщил председатель Львовской городской общины Андрей Садовый, который призвал людей не снимать это на видео.
День Эйфелевой башни, Католическая Пасха. Что еще можно отметить 31 марта
Сегодня, 31 марта, все желающие могут присоединиться к празднованию события, посвященного одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей современности и сооружению, ставшему олицетворением гениальности архитектурной и инженерной мысли - Дню Эйфелевой башни.
Маск: рф захватит больше территории в Украине до Днепра. Если война будет продолжаться - Одесса тоже упадет
Илон Маск считает, что рф захватит больше территории в Украине, пока не дойдет до Днепра, а Одесса может упасть, если война продлится достаточно долго, поэтому он рекомендует решить конфликт путем переговоров.
Враг запустил ракеты в сторону Киева
Ракеты движутся в направлении Киева, по данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые проинформировали людей не игнорировать предупреждения о воздушной атаке.
Эрдоган и Имамоглу ведут ожесточенную борьбу за контроль над Стамбулом
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Пуски ракет с российских самолетов Ту-95МС вызвали воздушную тревогу в Киеве и нескольких регионах Украины.
Мария Анийчин завоевала историческую бронзу в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по фристайлу
16-летняя украинская спортсменка Мария Анийчин завоевала бронзовую медаль в дисциплине биг-эйр на юниорском чемпионате мира по фристайлу в итальянском Ливиньо, став первой украинкой, которая выиграла медаль на международных соревнованиях по фристайлу.
Вражеская стратегическая авиация запустила крылатые ракеты из района "Энгельса"
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