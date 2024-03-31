Канада представляет план бесплатной фармацевтической помощи по контрацептивам и лекарствам от диабета

В Торонто состоялась презентация плана правительства по бесплатной фармацевтической помощи. Инициатива направлена на обеспечение доступа к контрацепции и лекарств от диабета для всех. Об этом сообщает Правительство Канады, передает УНН.

Детали

Вице-премьер-министр и министр финансов Христя Фриланд и министр психического здоровья и зависимостей Яара Сакс собрались в центре Торонто, чтобы объявить важный шаг в направлении справедливости и доступности в сфере здравоохранения.

Они представили план правительства по внедрению первого этапа национальной универсальной фармацевтической помощи.

Эта инициатива, которая станет частью будущего бюджета на 2024 год, имеет целью устранение препятствий для доступа к большинству рецептурных контрацептивов и лекарств от диабета.

Женщины должны иметь свободу решать. Наш план сделать обычные контрацептивы бесплатными, например противозачаточные таблетки и внутриматочные спирали, и даже экстренную контрацепцию, будет означать, что для девяти миллионов канадских женщин свобода выбора будет действительно "свободной". И это означает, что больше канадских женщин будут иметь свободу выбора относительно своего тела и жизни - заявила Христя Фриланд.

Добавим

Этот шаг позволит более девяти миллионам женщин иметь лучший доступ к средствам контрацепции, независимо от их платежеспособности. Кроме того, более 3,7 миллионам канадцев будет предоставлен улучшенный доступ к необходимым медикаментам, таким как инсулин.

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