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«Доки американці не виявлять до нас поваги»: майбутній прем’єр Канади - про терміни дії мит для США

Київ • УНН

 • 112605 перегляди

Марк Карні, новообраний лідер Ліберальної партії Канади, заявив про збереження мит на американські товари. Він критикує політику Трампа та обіцяє захищати канадські інтереси у торговельній суперечці.

«Доки американці не виявлять до нас поваги»: майбутній прем’єр Канади - про терміни дії мит для США

Марк Карні, новообраний лідер Ліберальної партії Канади та майбутній прем’єр-міністр країни, заявив, що його уряд зберігатиме мита для товарів зі США, "доки американці не виявлять до нас поваги". Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Говорячи про тарифні плани адміністрації Дональда Трампа, Карні піддав жорсткій критиці главу Білого дому.

Він атакує канадські сім’ї, робітників і підприємства, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху і не дозволимо

- зазначив майбутній глава уряду Канади.

Стосовно торговельної війни зі США, яка назріває, Карні висловив переконання, що "у торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє".

Видання нагадує, що Трамп неодноразово звинувачував Канаду в нелегальній імміграції до США, погрожував перетворити цю країну на 51-й штат і оголосив про високі мита на канадський імпорт, що, на думку Білого дому, є необхідним, щоб зупинити потік фентанілу через кордон.

Нагадаємо

Колишній голова Центрального банку Канади та керівник Банку Англії Марк Карні був обраний новим лідером правлячої Ліберальної партії та стане наступним прем'єр-міністром країни. Відповідно до остаточного підрахунку голосів понад 150 тисяч членів партії, 59-річний Карні набрав 85,9%.

Канадські магазини масово знімають з продажу американський алкоголь06.03.25, 10:15 • 14253 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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