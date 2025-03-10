«Доки американці не виявлять до нас поваги»: майбутній прем’єр Канади - про терміни дії мит для США

Марк Карні, новообраний лідер Ліберальної партії Канади та майбутній прем’єр-міністр країни, заявив, що його уряд зберігатиме мита для товарів зі США, "доки американці не виявлять до нас поваги". Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

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Говорячи про тарифні плани адміністрації Дональда Трампа, Карні піддав жорсткій критиці главу Білого дому.

Він атакує канадські сім’ї, робітників і підприємства, і ми не можемо дозволити йому досягти успіху і не дозволимо - зазначив майбутній глава уряду Канади.

Стосовно торговельної війни зі США, яка назріває, Карні висловив переконання, що "у торгівлі, як і в хокеї, Канада виграє".

Видання нагадує, що Трамп неодноразово звинувачував Канаду в нелегальній імміграції до США, погрожував перетворити цю країну на 51-й штат і оголосив про високі мита на канадський імпорт, що, на думку Білого дому, є необхідним, щоб зупинити потік фентанілу через кордон.

Нагадаємо

Колишній голова Центрального банку Канади та керівник Банку Англії Марк Карні був обраний новим лідером правлячої Ліберальної партії та стане наступним прем'єр-міністром країни. Відповідно до остаточного підрахунку голосів понад 150 тисяч членів партії, 59-річний Карні набрав 85,9%.

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