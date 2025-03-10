«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США
Киев • УНН
Марк Карни, новоизбранный лидер Либеральной партии Канады, заявил о сохранении пошлин на американские товары. Он критикует политику Трампа и обещает защищать канадские интересы в торговом споре.
Марк Карни, новоизбранный лидер Либеральной партии Канады и будущий премьер-министр страны, заявил, что его правительство сохранит пошлины на товары из США, "пока американцы не проявят к нам уважение". Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Говоря о тарифных планах администрации Дональда Трампа, Карни подверг жесткой критике главу Белого дома.
Он атакует канадские семьи, рабочих и предприятия, и мы не можем позволить ему добиться успеха и не позволим
Что касается торговой войны с США, которая назревает, Карни выразил уверенность, что "в торговле, как и в хоккее, Канада выиграет".
Издание напоминает, что Трамп неоднократно обвинял Канаду в нелегальной иммиграции в США, угрожал превратить эту страну в 51-й штат и объявил о высоких пошлинах на канадский импорт, что, по мнению Белого дома, необходимо для остановки потока фентанила через границу.
Напомним
Бывший глава Центрального банка Канады и руководитель Банка Англии Марк Карни был избран новым лидером правящей Либеральной партии и станет следующим премьер-министром страны. Согласно окончательному подсчету голосов более 150 тысяч членов партии, 59-летний Карни набрал 85,9%.
Канадские магазины массово снимают с продажи американский алкоголь06.03.25, 10:15 • 14251 просмотр