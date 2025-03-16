Канада переглядає закупівлю F-35 через напружені відносини із США

Новий прем'єр Канади переглядає закупівлю F-35 на тлі напружених відносин із США. Про це повідомляє АР, передає УНН.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні доручив міністру оборони Біллу Блеру переглянути контракт на закупівлю американських винищувачів F-35, щоб оцінити альтернативні варіанти, зважаючи на зміну геополітичної ситуації.

Попри юридичні зобов’язання Канади щодо придбання перших 16 літаків у межах угоди на загальну суму 19 мільярдів канадських доларів, уряд розглядає можливість внесення змін до контракту. Карні закликав Блера співпрацювати з військовими, щоб визначити, чи поточна угода є найкращим варіантом для Канади.

Тим часом ситуація ускладнюється загостренням відносин між Оттавою та Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп оголосив торговельну війну Канаді та навіть пригрозив економічним тиском домогтися її перетворення на 51-й штат. Це викликало хвилю обурення серед канадців: американський гімн освистують під час матчів НХЛ та НБА, а деякі громадяни бойкотують товари зі США.

Компанія Lockheed Martin, виробник F-35, заявила, що підтримує міцні зв’язки з Королівськими ВПС Канади, але ухилилася від коментарів щодо можливого перегляду угоди, наголосивши, що це питання виключно урядів Канади та США.

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Закупівля 88 винищувачів F-35 була ухвалена у 2023 році за прем'єрства Джастіна Трюдо після багаторічного процесу оцінки та відмови від альтернативних пропозицій Boeing Super Hornet і Saab Gripen. Шведська компанія Saab пропонувала складання та технічне обслуговування літаків у Канаді, але уряд віддав перевагу Lockheed Martin для модернізації флоту Королівських ВПС.

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