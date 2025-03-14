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Канада оскаржує митні тарифи США у Світовій організації торгівлі

Київ • УНН

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Канада подала скаргу до СОТ через американські тарифи на сталь та алюміній, вважаючи їх несумісними з міжнародними торговими зобов'язаннями США. Трамп відмовився від ескалації.

Канада оскаржує митні тарифи США у Світовій організації торгівлі

Країна вважає заходи, які були прийняті Білим домо "несумісними із зобов'язаннями Сполучених Штатів" у міжнародній торгівлі.

Передає УНН із посиланням на World Trade Organization та Вarrons.

Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через запровадження президентом США Дональдом Трампом 25-відсоткових тарифів на імпорт сталі та алюмінію. Про це повідомила пресслужба СОТ у четвер.

Канада звернулася до СОТ з проханням провести консультації щодо суперечок зі Сполученими Штатами стосовно запровадження Сполученими Штатами тарифів на імпорт певних видів сталевої та алюмінієвої продукції з Канади. Канада стверджує, що заходи, які припиняють звільнення Канади від додаткових мит на певні види сталевої та алюмінієвої продукції та підвищують мита на алюмінієві вироби, і які набули чинності 12 березня, є несумісними із зобов'язаннями Сполучених Штатів

- йдеться у повідомленні СОТ.

Нагадаємо

Декілька днів тому президент США Дональд Трамп відмовився від ескалації торгової війни з Канадою. У відповідь провінція Онтаріо призупинила доплати за електроенергію для клієнтів США.

44 країни-члени СОТ та Україна підписали щорічну заяву, що засуджує вплив російського вторгнення. США вперше відмовились підтримати документ, що свідчить про зміну їхньої позиції.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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