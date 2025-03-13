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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Україна отримала перший транш від Канади у $1,7 млрд від заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 104912 перегляди

Кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, спрямують на потреби держбюджету. Це перший транш від Канади, яка виділила 5 млрд канадських доларів.

Україна отримала перший транш від Канади у $1,7 млрд від заморожених активів рф

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 мільярда канадських доларів ($1,7 млрд) з доходів від заморожених активів рф у межах ініціативи G7 ERA, повідомив у четвер Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів

- написав Шмигаль.

1 млрд доларів: Україна отримала від США перший транш із заморожених активів рф24.12.24, 16:09 • 17503 перегляди

З його слів, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, "спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету".

"Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує росію до фінансової відповідальності за агресію", - зауважив Прем'єр.

Україна отримала перший транш у майже 900 млн євро від Британії від заморожених активів рф07.03.25, 13:52 • 17293 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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