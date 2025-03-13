Україна отримала перший транш від Канади у $1,7 млрд від заморожених активів рф

Україна отримала перший транш від Канади обсягом 2,5 мільярда канадських доларів ($1,7 млрд) з доходів від заморожених активів рф у межах ініціативи G7 ERA, повідомив у четвер Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, пише УНН.

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 ERA. Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів - написав Шмигаль.

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З його слів, зазначені кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, "спрямуємо на пріоритетні потреби державного бюджету".

"Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує росію до фінансової відповідальності за агресію", - зауважив Прем'єр.

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