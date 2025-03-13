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Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 104900 просмотра

Средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направят на нужды госбюджета. Это первый транш от Канады, которая выделила 5 млрд канадских долларов.

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады объемом 2,5 миллиарда канадских долларов ($1,7 млрд) из доходов от замороженных активов рф в рамках инициативы G7 ERA, сообщил в четверг Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Это первый транш от Канады, которая в общей сложности выделила 5 миллиардов канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration, что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет прибылей от замороженных российских активов

- написал Шмыгаль.

1 млрд долларов: Украина получила от США первый транш из замороженных активов рф24.12.24, 16:09 • 17502 просмотра

С его слов, указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, "направим на приоритетные потребности государственного бюджета".

"Спасибо Канаде и всем партнерам G7 за создание механизма, который заставляет россию к финансовой ответственности за агрессию", - отметил Премьер.

Украина получила первый транш в почти 900 млн евро от Великобритании от замороженных активов рф07.03.25, 13:52 • 17276 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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