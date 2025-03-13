Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф
Киев • УНН
Средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направят на нужды госбюджета. Это первый транш от Канады, которая выделила 5 млрд канадских долларов.
Украина получила первый транш от Канады объемом 2,5 миллиарда канадских долларов ($1,7 млрд) из доходов от замороженных активов рф в рамках инициативы G7 ERA, сообщил в четверг Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Это первый транш от Канады, которая в общей сложности выделила 5 миллиардов канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration, что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет прибылей от замороженных российских активов
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С его слов, указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, "направим на приоритетные потребности государственного бюджета".
"Спасибо Канаде и всем партнерам G7 за создание механизма, который заставляет россию к финансовой ответственности за агрессию", - отметил Премьер.
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