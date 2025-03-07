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Украина получила первый транш в почти 900 млн евро от Великобритании от замороженных активов рф

Киев • УНН

 • 17276 просмотра

Украина получила первый транш в размере 752 млн фунтов от Великобритании в рамках инициативы G7 ERA. Средства, полученные от замороженных российских активов, будут направлены на усиление обороноспособности.

Украина получила первый транш в почти 900 млн евро от Великобритании от замороженных активов рф

Великобритания перечислила Украине 752 млн фунтов (895 млн евро) первого транша средств, обеспеченных доходами от замороженных активов рф, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности

- написал Шмыгаль.

Премьер выразил благодарность правительству Великобритании и партнерам из G7 "за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину".

"Рассчитываем, что все суверенные активы рф в будущем будут конфискованы и переданы на пользу нашему государству", - подчеркнул Шмыгаль.

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