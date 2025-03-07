Украина получила первый транш в почти 900 млн евро от Великобритании от замороженных активов рф
Киев • УНН
Украина получила первый транш в размере 752 млн фунтов от Великобритании в рамках инициативы G7 ERA. Средства, полученные от замороженных российских активов, будут направлены на усиление обороноспособности.
Великобритания перечислила Украине 752 млн фунтов (895 млн евро) первого транша средств, обеспеченных доходами от замороженных активов рф, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.
В Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Сегодня мы получили 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности
Премьер выразил благодарность правительству Великобритании и партнерам из G7 "за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину".
"Рассчитываем, что все суверенные активы рф в будущем будут конфискованы и переданы на пользу нашему государству", - подчеркнул Шмыгаль.
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