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Франция предложила использовать активы рф в качестве гарантии безопасности Украины - FT

Киев • УНН

 • 23963 просмотра

Согласно данным издания, в Париже хотят использовать угрозу конфискации активов рф как гарантию безопасности для Киева. В то же время это предложение было одобрено союзниками Франции в Европе, однако стороны еще далеки от его согласования.

Франция предложила использовать активы рф в качестве гарантии безопасности Украины - FT

Франция предложила европейским партнерам конфисковать замороженные суверенные активы российской федерации в случае нарушения страной-агрессором режима прекращения огня в Украине, если он будет установлен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Согласно данным источников издания, в Париже хотят использовать угрозу конфискации активов рф как гарантию безопасности для Киева. Указывается, что это предложение было одобрено союзниками Франции в Европе, однако стороны еще далеки от его согласования.

Сторонники прекращения огня видят в этом способ заставить россию на любую сделку и предоставить Киеву гарантии

- говорится в статье.

Также отмечается, что европейские государства хотят использовать заблокированные активы как "рычаг влияния" на москву.

Напомним

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у стран Запада нет единой позиции по поводу конфискации арестованных российских активов. По его словам, некоторые страны "опасаются последствий либо для евро, либо для банковской системы".

Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает25.02.25, 15:52 • 27536 просмотров

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