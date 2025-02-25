Страны ЕС обсуждают возможность конфискации €200 млрд замороженных российских активов: кто поддерживает

После того как европейские правительства были исключены из переговоров между США и россией о прекращении войны в Украине, в ЕС все активнее начали обсуждать вопрос конфискации российских суверенных активов, которые были заморожены после начала полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На счетах в Европе находится около €200 млрд российских активов, преимущественно в финансовом учреждении Euroclear, базирующемся в Брюсселе и приносящем проценты.

Арест российских активов рассматривается как радикальный шаг, который мог бы гарантировать Европе более весомое место за столом пу международных переговорах, особенно после того, как ее отстранили от последних переговоров США и кремля в Саудовской Аравии.

Однако внутри ЕС нет единства по этому вопросу. Пока министры финансов и главы центробанков готовятся к саммиту G20 в Южной Африке, европейские правительства взвешивают риски.

На фоне возможного изменения позиции США по поддержке Украины, страны Балтии и Северной Европы настаивают на конфискации российских активов и передаче их Киеву. Они считают, что это позволит компенсировать потенциальное сокращение помощи со стороны Вашингтона и усилить позиции Украины на поле боя.

"[С замороженными российскими активами] мы можем заменить поддержку США, если США все же решат больше не поддерживать Украину", - заявил в понедельник министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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"У нас есть замороженные российские активы в Европе на сумму 300 миллиардов евро, и нам нужно их использовать", - заявил Цахкна журналистам в Брюсселе вместе со своими коллегами из Дании, Швеции, Литвы и Латвии. (Хотя точная сумма замороженных российских активов в Европе неизвестна, общепринято считать, что она ближе к 200 миллиардам евро, чем к 300 миллиардам евро).

Страны Балтии и Северной Европы считают, что деньги должны быть переданы Украине немедленно. Эту позицию поддерживают Польша, Чехия и главный дипломат ЕС, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Я не принимаю аргумент о том, что это юридически проблематично... нам нужна политическая воля, чтобы сделать это", - заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в интервью изданию POLITICO. Также он добавил, что скептически настроенные столицы должны представить более весомые аргументы своей позиции.

Франция, Германия, Италия, Испания и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против прямой конфискации средств, поскольку считают, что это может повредить ЕС в переговорах с Россией и подорвать доверие международных инвесторов.

"Если бы вы разморозили [активы] и передали [их] Украине, у вас их больше не было бы, и вы не смогли бы использовать их как обменную монету", - сказал один из дипломатов ЕС, который против разморозить активов.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник настаивал на том, что западные союзники могли законно использовать доходы от активов во время войны, но настаивал на том, что было бы незаконно изымать сами резервы. Однако он отметил, что их замораживание дает важные рычаги влияния.

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"Это часть переговоров после окончания войны", - подчеркнул он.

Одна из главных причин нежелания ЕС размораживать российские активы - возможность использования этих средств как инструмента давления на кремль.

После встречи с министром иностранных дел россии сергеем лавровым в Эр-Рияде на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио предположил, что ЕС "в какой-то момент" придется принять участие в мирных переговорах из-за санкций, которые он ввел против россии.

Европейские страны признают, что миллиарды евро замороженных российских активов дают им дополнительное влияние на кремль.

"Если они [россия] действительно хотят вернуть деньги, то им придется что-то дать взамен", - заявил цитируемый выше дипломат ЕС.

Хотя Цахкна из Эстонии поддерживает передачу обвиняемых денег непосредственно Киеву, его правительство признало преимущество удержания средств в качестве рычага.

Как сообщает СМИ, в документе, подготовленном для встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, Таллинн написал, что "продолжающееся удержание активов служит финансовым и дипломатическим рычагом, гарантируя, что у россии будет четкий, ощутимый стимул для переговоров об урегулировании и компенсации Украине".

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27 лидеров ЕС также постановили, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине послевоенные репарации.

Страны рассматривают резерв в размере 200 миллиардов евро в качестве источника финансирования для покрытия непомерных расходов на восстановление Украины, которые Всемирный банк оценивает в 486 миллиардов долларов.

Напомним

Ранее УНН уже писал, что глава дипломатии блока Кая Каллас сообщила об увеличении количества стран ЕС, поддерживающих конфискацию замороженных российских активов. Впрочем, по ее словам, достижение соглашения в марте не ожидается из-за отсутствия единодушной поддержки.