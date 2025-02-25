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Германия отвергает предложение Трампа о возвращении России в G7

Германия отвергает предложение Трампа о возвращении России в G7

Киев  •  УНН

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Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что россия не будет снова принята в G7, несмотря на требование Трампа. Также он обсудил вопрос использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Россия не будет вновь принята в G7, как того требовал президент США Дональд Трамп, заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в интервью агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

«Осуждение G7 агрессивной войны России является вполне очевидным, особенно в третью годовщину жестокого нападения России», - сказал Кукис, добавив, что предложение Трампа не получит необходимого единодушия.

Во вторник Кукис отправится в Кейптаун на встречу министров финансов G20, а министр финансов США Скотт Бессент не приедет из-за конфликта в расписании, указывает издание.

Текущее состояние мировой экономики, как указано, станет центральной темой встреч.

«Нам действительно нужно снова встать на путь экономического роста», - сказал Кукис. Германия «должна сделать большую домашнюю работу», добавил он.

Кукис был назначен министром финансов канцлером Олафом Шольцем в ноябре после распада правящей коалиции Шольца и должен исполнять обязанности до формирования нового правительства после воскресных выборов, на которых победили консерваторы Фридриха Мерца.

Торговой войны между США и ЕС можно избежать, поскольку обе стороны готовы вести переговоры, сказал Кукис. «Никто не заинтересован в начале торговой войны», - указал он.

Кукис сказал, что избыток ЕС в отношении товаров, экспортируемых в США, был почти компенсирован избытком США в отношении услуг, экспортируемых в Европу.

«Если сложить оба дисбаланса в торговле, они составят достаточно небольшую сумму», - сказал он.

Кукис сказал, что G7 может обсудить давние предложения по использованию $300 млрд российских суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, «но обсуждения только начинаются. Вероятно, пока рано говорить».

Источники сообщили Reuters, что москва может согласиться в будущем мирном соглашении на использование замороженных активов для восстановления при условии, что часть денег будет потрачена в частях Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Каллас: новая страна поддержала конфискацию российских активов, но соглашения еще нет24.02.25, 19:02 • 22856 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаполитика
fridrikh-mertsФридрих Мерц
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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