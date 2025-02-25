Германия отвергает предложение Трампа о возвращении России в G7
Киев • УНН
Министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что россия не будет снова принята в G7, несмотря на требование Трампа. Также он обсудил вопрос использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Россия не будет вновь принята в G7, как того требовал президент США Дональд Трамп, заявил министр финансов Германии Йорг Кукис в интервью агентству Reuters, пишет УНН.
Детали
«Осуждение G7 агрессивной войны России является вполне очевидным, особенно в третью годовщину жестокого нападения России», - сказал Кукис, добавив, что предложение Трампа не получит необходимого единодушия.
Во вторник Кукис отправится в Кейптаун на встречу министров финансов G20, а министр финансов США Скотт Бессент не приедет из-за конфликта в расписании, указывает издание.
Текущее состояние мировой экономики, как указано, станет центральной темой встреч.
«Нам действительно нужно снова встать на путь экономического роста», - сказал Кукис. Германия «должна сделать большую домашнюю работу», добавил он.
Кукис был назначен министром финансов канцлером Олафом Шольцем в ноябре после распада правящей коалиции Шольца и должен исполнять обязанности до формирования нового правительства после воскресных выборов, на которых победили консерваторы Фридриха Мерца.
Торговой войны между США и ЕС можно избежать, поскольку обе стороны готовы вести переговоры, сказал Кукис. «Никто не заинтересован в начале торговой войны», - указал он.
Кукис сказал, что избыток ЕС в отношении товаров, экспортируемых в США, был почти компенсирован избытком США в отношении услуг, экспортируемых в Европу.
«Если сложить оба дисбаланса в торговле, они составят достаточно небольшую сумму», - сказал он.
Кукис сказал, что G7 может обсудить давние предложения по использованию $300 млрд российских суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, «но обсуждения только начинаются. Вероятно, пока рано говорить».
Источники сообщили Reuters, что москва может согласиться в будущем мирном соглашении на использование замороженных активов для восстановления при условии, что часть денег будет потрачена в частях Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.
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