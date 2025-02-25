Німеччина відкинула можливість повернення росії до G7 попри заяви Трампа

росія не буде знову прийнята в G7, як того вимагав президент США Дональд Трамп, заявив міністр фінансів Німеччини Йорг Кукіс в інтерв'ю агентству Reuters, пише УНН.

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"Засудження G7 агресивної війни росії є цілком очевидним, особливо в третю річницю жорстокого нападу росії", - сказав Кукіс, додавши, що пропозиція Трампа не отримає необхідної одностайності.

У вівторок Кукіс вирушить до Кейптауну на зустріч міністрів фінансів G20, а міністр фінансів США Скотт Бессент не приїде через конфлікт у розкладі, вказує видання.

Поточний стан світової економіки, як вказано, стане центральною темою зустрічей.

"Нам справді потрібно знову стати на шлях економічного зростання", - сказав Кукіс. Німеччина "має зробити велику домашню роботу", додав він.

Кукіса було призначено міністром фінансів канцлером Олафом Шольцем у листопаді після розпаду правлячої коаліції Шольца і він повинен виконувати обов'язки до формування нового уряду після недільних виборів, на яких перемогли консерватори Фрідріха Мерца.

Торговельної війни між США та ЄС можна уникнути, оскільки обидві сторони готові вести переговори, сказав Кукіс. "Ніхто не зацікавлений у початку торгової війни", - вказав він.

Кукіс сказав, що надлишок ЄС щодо товарів, що експортуються до США, був майже компенсований надлишком США щодо послуг, що експортуються до Європи.

"Якщо скласти обидва дисбаланси в торгівлі, вони складуть досить невелику суму", - сказав він.

Кукіс сказав, що G7 може обговорити давні пропозиції щодо використання $300 млрд російських суверенних активів, заморожених у Європі, для відновлення України, "але обговорення лише розпочинаються. Ймовірно, поки що рано говорити".

Джерела повідомили Reuters, що москва може погодитися у майбутній мирній угоді на використання заморожених активів для відновлення за умови, що частина грошей буде витрачена в частинах України, які зараз окуповані російськими військами.

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