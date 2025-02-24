Каллас: новая страна поддержала конфискацию российских активов, но соглашения еще нет
Киев • УНН
Кая Каллас сообщила об увеличении количества стран ЕС, поддерживающих конфискацию замороженных российских активов. Однако глава дипломатии ЕС не ожидает достижения соглашения в марте из-за отсутствия единодушной поддержки.
Количество стран в Европейском Союзе, которые поддерживают конфискацию замороженных российских активов, увеличилось, сообщила во время пресс-конференции по итогам Совета ЕС по иностранным делам глава дипломатии блока Кая Каллас, отметив при этом, что не слишком оптимистична относительно достижения соглашения в марте, пишет УНН.
Детали
"Нам нужна поддержка всех для этого, и пока мы не имеем поддержки для этого. Март начнется в эту субботу, поэтому я не так оптимистична, что мы достигнем соглашения в марте. Но в то же время я должна сказать, что работа продолжается, и также сказать, что во время этого Совета ЕС по иностранным делам была еще одна страна, которая была против того, двинулась дальше и присоединилась", - ответила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на вопрос, что есть вероятность достижения решения относительно того, каким образом конфисковывать замороженные российские активы, в марте.
Дополнение
Ранее Bloomberg сообщало, что страны ЕС изучают возможность полной конфискации замороженных активов российского центрального банка для использования Украиной, оценивая юридические и финансовые последствия такого шага.
ЕС ищет пути изъятия части замороженных 280 миллиардов долларов россии - Bloomberg22.02.25, 20:30 • 42010 просмотров