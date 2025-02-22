ЕС ищет пути изъятия части замороженных 280 миллиардов долларов россии - Bloomberg

Европейский союз изучает более агрессивные способы изъятия замороженных активов центрального банка россии, поскольку блок пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне признаков того, что США могут сократить свою собственную помощь, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По информации издания, чиновники ЕС обсуждают, как активы могут быть использованы в качестве залога запланированной Международной комиссией по претензиям, которая определит компенсацию, причитающуюся Украине, по словам людей, знакомых с переговорами. Затем активы могут быть изъяты, если москва откажется возмещать ущерб.

Стоимость конфискованных активов будет компенсирована обязательствами россии возместить ущерб в рамках потенциального мирного соглашения, заявили люди, говорившие на условиях анонимности.

Президент США Дональд Трамп в последние дни резко отвернулся от президента Владимира Зеленского, назвав его неизбранным диктатором и обвинив Украину во вторжении россии. Зеленский призвал европейских лидеров усилить помощь его стране на фоне угроз, что США, которые были одним из главных поставщиков оружия и финансовой помощи Киеву, сократят свое участие.

Bloomberg добавляет, что ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия заморозили около 280 миллиардов долларов активов российского центрального банка в форме ценных бумаг и наличных денег, в основном через бельгийский клиринговый дом Euroclear. Санкции, введенные против видных российских лиц, заморозили еще около 58 миллиардов долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты, согласно оценкам Министерства финансов США.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, не сразу ответила на запрос о комментарии.

Главы экономики и финансовых услуг ЕС Валдис Домбровскис и Мария Луис Альбукерке заявили, что блок должен изучить все возможные варианты помощи Украине, включая конфискацию активов российского центрального банка.

Добавим

По информации издания, другой обсуждаемый вариант предполагает, что ЕС обяжет государства-члены конфисковать суверенные активы в качестве компенсации за разрушение энергетической инфраструктуры Украины, сообщают люди. Они изучают, будет ли решение Международного уголовного суда по этому вопросу и жестокость атак оправдывать действия в соответствии с уголовным законодательством государств-членов.

Предложения полностью конфисковать активы были отклонены государствами-членами, включая Германию и Францию, из-за правовых и экономических последствий, которые могут возникнуть, а также из-за того, как такие драматические действия могут повлиять на международную роль евро.

Дипломатическая служба ЕС, а также некоторые государства-члены изучили, потребуются ли судебные решения в качестве правовой основы для конфискации замороженных активов или будет достаточно расчета ущерба, как сообщал ранее Bloomberg. Европейский центральный банк также выразил обеспокоенность по поводу этой идеи.

Усложняя предложения, G-7 уже использовала прибыль, полученную от иммобилизованных российских активов, для обеспечения кредита в размере 50 миллиардов долларов для Украины.

Европейская комиссия сообщила послам ЕС на этой неделе, что переговоры о создании Международной комиссии по претензиям начнутся 24 марта, сообщили люди. Она добавила, что новая организация будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в понедельник.

Задача новой комиссии будет заключаться в оценке претензий на ущерб и определении точной суммы, которая должна быть выплачена.

"Не может быть справедливости без компенсации", — заявила в этом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, когда институт предпринял первые шаги по созданию Международной комиссии по претензиям.

"Россия должна быть привлечена к ответственности за свою агрессию — и она должна заплатить", — сказала она.

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