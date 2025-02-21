россия готова отдать свои замороженные активы на восстановление Украины, но при определенных условиях - Reuters

ukenru
Эксклюзив
Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук
12:05 • 81371 просмотра

Жесткое регулирование фармрынка может создать дополнительные проблемы и спровоцировать рост цен на лекарства - экономический эксперт Борис Кушнирук

Эксклюзив
Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии
11:50 • 104174 просмотра

Миротворцы ЕС в Украине: эксперт рассказал, реалистичен ли план Британии

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных
10:57 • 105456 просмотра

В Украину пришел антициклон: какой будет погода на выходных

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним
21 февраля, 10:43 • 106256 просмотра

Подоляк о соглашении по редкоземам: продолжается работа над ним

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф
21 февраля, 10:20 • 103204 просмотра

россия готовит информационную атаку на Европу и Украину: планы спецслужб рф

Эксклюзив
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
21 февраля, 10:19 • 118256 просмотра

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Эксклюзив
Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский
21 февраля, 09:19 • 103066 просмотра

Поставки оружия из США в Украину идут - Вениславский

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED
21 февраля, 08:35 • 50048 просмотра

Количество жертв среди гражданских в Украине в прошлом году выросло на 16% - новые данные ACLED

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
21 февраля, 04:30 • 116206 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 135606 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 147347 просмотра
Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

21 февраля, 07:32 • 110348 просмотра
В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

В ISW объяснили как рф искажает позицию Китая по войне в Украине

21 февраля, 07:53 • 113246 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 117291 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 101097 просмотра
публикации
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

14:07 • 56624 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 117291 просмотра
Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"

Рынок лекарств в Украине может потерять важные препараты из-за новых ограничений - фонд "Таблеточки"
Эксклюзив

21 февраля, 10:19 • 118256 просмотра
Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

20 февраля, 13:25 • 220128 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

20 февраля, 09:23 • 199313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

16:09 • 9759 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

11:06 • 101097 просмотра
Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

Гавайский криминал: Скорсезе, Ди Каприо, Джонсон и Блант работают над новым фильмом

21 февраля, 07:29 • 147347 просмотра
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением

20 февраля, 19:48 • 122546 просмотра
Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

Блейк Лайвли дополнила иск против Джастина Бальдони: новые детали скандала на съемках

20 февраля, 15:26 • 122537 просмотра
Актуальное
россия готова отдать свои замороженные активы на восстановление Украины, но при определенных условиях - Reuters

россия готова отдать свои замороженные активы на восстановление Украины, но при определенных условиях - Reuters

Киев  •  УНН

 • 8152 просмотра

Read in English

В рф могут согласиться на использование замороженных активов для восстановления Украины, но с условием. Часть средств должна пойти на восстановление оккупированных территорий, которые рф считает своими.

россия готова отдать свои 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины, но москва хочет, чтобы часть средств пошла на восстановление территорий, которые россия оккупировала.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

россия может согласиться на использование активов на сумму 300 млрд долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть денег была потрачена на одну пятую территории страны, которую контролируют силы москвы

- пишет издание. 

Обсуждения между Россией и США находятся на «очень ранней стадии, но москва может предложить использовать большую часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения. Издание пишет, что замороженные российские активы были предметом интенсивных дебатов на Западе.

Один источник, знакомый с дискуссиями в москве, сообщил, что россия может принять до двух третей резервов, которые идут на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, при условии наличия гарантий ответственности. Остальное может попасть на контролируемые Россией территории на востоке Украины, которые россия сейчас считает своей территорию

- сообщил источник издания.

Другой источник, знакомый с переговорами, сообщил, что москва согласится использовать деньги для восстановления Украины, но пока рано говорить о возможном разделении. Два источника подчеркнули, что важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на реконструкцию. Еще один источник, близкий к кремлю, но не вовлеченный непосредственно в дискуссии, сообщил, что россия все равно будет требовать отмены замораживания активов в рамках постепенного ослабления санкций.

Напомним,

В декабре 2024 года Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это была часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планировали выделить США.

 В октябре 2024 года Европейский Совет заявил, что российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии против Украины и выплаты убытков.

россия намерена ответить на захват ее западных активов, разработав новое законодательство, которое может позволить конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
reutersReuters
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы