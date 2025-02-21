россия готова отдать свои замороженные активы на восстановление Украины, но при определенных условиях - Reuters

россия готова отдать свои 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины, но москва хочет, чтобы часть средств пошла на восстановление территорий, которые россия оккупировала.

Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

россия может согласиться на использование активов на сумму 300 млрд долларов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть денег была потрачена на одну пятую территории страны, которую контролируют силы москвы - пишет издание.

Обсуждения между Россией и США находятся на «очень ранней стадии, но москва может предложить использовать большую часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения. Издание пишет, что замороженные российские активы были предметом интенсивных дебатов на Западе.

Один источник, знакомый с дискуссиями в москве, сообщил, что россия может принять до двух третей резервов, которые идут на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, при условии наличия гарантий ответственности. Остальное может попасть на контролируемые Россией территории на востоке Украины, которые россия сейчас считает своей территорию - сообщил источник издания.

Другой источник, знакомый с переговорами, сообщил, что москва согласится использовать деньги для восстановления Украины, но пока рано говорить о возможном разделении. Два источника подчеркнули, что важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на реконструкцию. Еще один источник, близкий к кремлю, но не вовлеченный непосредственно в дискуссии, сообщил, что россия все равно будет требовать отмены замораживания активов в рамках постепенного ослабления санкций.

Напомним,

В декабре 2024 года Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это была часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планировали выделить США.

В октябре 2024 года Европейский Совет заявил, что российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии против Украины и выплаты убытков.

россия намерена ответить на захват ее западных активов, разработав новое законодательство, которое может позволить конфисковать замороженные средства иностранных компаний и инвесторов.