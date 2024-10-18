Єврорада і надалі блокуватиме російські активи до припинення війни та відшкодування збитків
Київ • УНН
Європейська Рада заявила, що російські активи залишаться замороженими до припинення агресії проти України. Італія працює над кредитом Україні, забезпеченим відсотками від заблокованих активів рф.
Російські активи, які підпали під санкції ЄС, будуть залишатися замороженими до завершення війни в Україні та виплати збитків. Про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради 17 жовтня, передає УНН.
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"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи повинні залишатися заблокованими доти, доки росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує збитки, завдані цією війною", - йдеться у висновках.
Нагадаємо
Прем'єрка Італії Мелоні заявила про роботу над кредитом Україні, забезпеченим відсотками від заморожених активів рф в ЄС. Це результат домовленості G7 у червні під головуванням Італії.