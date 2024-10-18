Евросовет и в дальнейшем будет блокировать российские активы до прекращения войны и возмещения убытков

Российские активы, которые подпали под санкции ЕС, будут оставаться замороженными до завершения войны в Украине и выплаты убытков. Об этом говорится в выводах заседания Европейского Совета 17 октября, передает УНН.

Детали

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в выводах.

Напомним

Премьер Италии Мелони заявила о работе над кредитом Украине, обеспеченным процентами от замороженных активов рф в ЕС. Это результат договоренности G7 в июне под председательством Италии.