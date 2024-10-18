Евросовет и в дальнейшем будет блокировать российские активы до прекращения войны и возмещения убытков
Киев • УНН
Европейский Совет заявил, что российские активы останутся замороженными до прекращения агрессии против Украины. Италия работает над кредитом Украине, обеспеченным процентами от заблокированных активов рф.
Российские активы, которые подпали под санкции ЕС, будут оставаться замороженными до завершения войны в Украине и выплаты убытков. Об этом говорится в выводах заседания Европейского Совета 17 октября, передает УНН.
Детали
"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не возместит ущерб, нанесенный этой войной", - говорится в выводах.
Напомним
Премьер Италии Мелони заявила о работе над кредитом Украине, обеспеченным процентами от замороженных активов рф в ЕС. Это результат договоренности G7 в июне под председательством Италии.